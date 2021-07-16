Gergerlioğlu'na milletvekilliği iade edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "terör propagandası" olarak değerlendirilen ve 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı vermesinin ardından önce cezaevinden çıktı, bugün de yeniden Kocaeli Milletvekili oldu.

Yargıtay'ın onama kararının 17 Mart'ta Genel Kurul'un bilgisine sunulmasıyla birlikte Gergerlioğlu'nun milletvekilliği sona ermişti. Ancak Gergerlioğlu'nun bu süreçte AYM'ye yaptığı başvuru sonucunda seçilme ve siyasi hakları ile ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildiği yönünde karar çıktı. Gergerlioğlu, Temmuz başında tahliye edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi de AYM’nin hak ihlali kararının ardından "infaz kararının tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına" hükmetti. Mahkemenin son aldığı karar da Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM Başkanlığı'na iletildi. Meclis Başkanlığı'nın da konuyla ilgili hazırladığı tezkere Genel Kurul'da okunarak milletvekillerinin bilgisine sunuldu. Tezkerenin Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte Gergerlioğlu 4 ayın ardından yeniden milletvekili statüsüne kavuştu.

Karar okutulmadan önce konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz bunu Enis Berberoğlu'nda da yaşadık. O milletvekilliklerinin düşürüldükleri süreç AYM'ye aykırıydı. Demek ki Meclis Başkanlığı uygulamaları ve burada yapılan uygulamalar yanlış. Ayağında terliklerle gözaltı görüntüleri… Bundan kim kârlı çıkıyor? Bütün dünya önünde bu duruma düşüyoruz. Kararı okutunca dünyaya rezil oluyoruz, AYM düzeltiyor, dünyaya rezil oluyoruz. Bu hatayı tekrar etmemek, AYM'ye yapılan başvuru varsa tamamlanana kadar hatta dönem sonuna kadar kararı okutmamak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Konuya ilişkin mahkeme kararı okutulurken de bugün hak ihlali kararı tekrar okutulurken de yasama ve yargının farklı işlediğinin en güzel örneğidir. Kimsenin vekilliğini düşürmedik, kimseninkini kazandırmadık. Hukuki süreç yerine getirildi" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Kocaeli Başsavcılığı'nın 4 Ağustos 2017'de Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hazırladığı iddianamede, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek "PKK/KCK propagandası yapma" suçlaması yöneltildi ve 13 yıla kadar hapsi istendi. Gergerlioğlu’nun yaptığı paylaşım, PKK’nın Hakkari saldırısı ile ilgiliydi ve paylaşımı yaptığı sırada göğüs hastalıkları doktoruydu. Gergerlioğlu, bu paylaşım dolayısıyla 6 Ocak 2017'de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Şubat 2018’de Gergerlioğlu'na 2,5 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde HDP'den milletvekili seçildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 7 Aralık 2018’de Gergerlioğlu’nun istinaf başvurusunu reddetti, Yargıtay 16. Ceza Dairesi de kararı onadı. Karardaki muhalefet şerhinde ise Anayasa Mahkemesi’nin CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararı anımsatıldı ve Gergerlioğlu'nun "örgüt propagandası yapma" suçu yerine "terör örgütlerinin açıklamalarını basma ve yayınlama" suçundan cezalandırılmasını, bu nedenle de kararın bozulması gerektiği belirtildi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği 17 Mart’ta düşürüldü. Gergerlioğlu, milletvekilliği düşürülürken TBMM Genel Kurulu salonunda kalarak dışarı çıkmadı. Daha sonra TBMM HDP Grubu'nda eylemini sürdüren Gergerlioğlu, 22 Mart sabahında gözaltına alındı, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Gergerlioğlu, 2 Nisan’da evinden gözaltına alındı ve tutuklandı.

ANKA/HS,EC

© Deutsche Welle Türkçe