 Gergerlioğlu serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 21.03.2021

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TÜRKİYE

Gergerlioğlu serbest bırakıldı

Milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası TBMM'de başlattığı "adalet nöbeti" sırasında gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun serbest bırakıldığı bildirildi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Bu sabah saatlerinde TBMM'de gözaltına alınanHDP Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun serbest bırakıldığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Gergerlioğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"Milletvekili gibi hareket etmesi" ve atılan sloganlar nedeniyle soruşturma

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterligi tarafından yapılan suç duyurusu ve  eki belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17.03.2021 tarihinde hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 60. birleşiminde okunması ile milletvekilliği düşen ancak TBMM binasından ayrılmayan ve ayrılmayacağını da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile açıklayan eski Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hereket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan biji serok apo şeklinde sloganlar atılması" sebepleriyle Türk Ceza Kanununun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat  ile  şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ifadesinin alınması sağlanmış,  ifadesi ikmal edildikten sora şahıs serbest bırakılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Milletvekilliğinin düşürüldüğü çarşamba gününden bu yana TBMM'den ayrılmayarak kararı protesto eden HDP Eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah saatlerinde mecliste gözaltına alınmıştı.

HDP'den yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdikten sonra bulunduğu kata gelen 100'e yakın polis tarafından gözaltına alındığı belirtilmişti.

DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Gergerlioğlu: Meclis'i terk etmeyeceğim

Hakkında kesinleşen yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yarın milletvekilliği düşmesi beklenen HDP Kocaeli milletvekili Gergerlioğlu Meclis'i terk etmeyeceğini söyledi.  

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