 Gergerlioğlu hastaneden çıkarıldı | TÜRKİYE | DW | 03.04.2021

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TÜRKİYE

Gergerlioğlu hastaneden çıkarıldı

Dün gece gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve anjiyo olan HDP'li Gergerlioğlu hastaneden çıkarıldı. Sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapılmayan Gergerlioğlu'nun Sincan Cezaevine götürüldüğü tahmin ediliyor.

Türkei Ömer Faruk Gergerlioglu, HDP-Partei

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cuma günü gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi görenHDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hastaneden çıkarıldığı bildirildi. Ankara Şehir Hastanesi önünde açıklama yapan HDP milletvekilleri, Gergerlioğlu'nun polisler tarafından "korsanvari bir şekilde hastaneden kaçırıldığını" ifade etti.

DW Türkçe'ye bilgi veren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede "Hem doktorundan bilgi alamadık hem de nereye götürüldüğüne dair kesin bilgiye ulaşamadık. Sincan Cezaevi'ne götürüldüğünü tahmin ediyoruz. Başından sonuna yaptıklarının gayri meşru olduğunun farkındalar ki, her şeyi saklıyorlar" dedi.

HDP'den hastane önünde açıklama

HDP temsilcileri Gergerlioğlu’nun bulunduğu Ankara Şehir Hastanesinin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan HDP Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul, “Onlar zulmün tarihini yazıyor, biz de direnişin tarihini yazıyoruz” dedi. Gergerlioğlu’nun darp edilerek polis aracına bildirildiğini belirten Toğrul, “Kollarında darp var, ensesinde kızarıklık var. Bu strese bağlı kalp ritminin bozulması ve nefes darlığı yaşıyor. Doktorun tem teşekküllü hastaneye sevkini istemesine rağmen rapor hiçe sayılıyor ve Sincan Cezaevine götürülüyor” diye konuştu.

Gergerlioğu’nun gece saatlerinde yüzlerce polis eşliğinden hastaneye getirildiğini anlatan Toğrul, Gergerlioğlu’nun sağlık durumuyla ilgili doktorların baskı yüzünden kendilerine bilgi vermekten çekindiğini savundu. Toğrul, “Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun durumu hakkında bilgi almak istiyoruz. Tarih bu zulmü görmüş müdür, yaşamış mıdır? Doktorlar nasıl talimat aldı bilemiyoruz ama arkadaşımız hakkında bilgi alamıyoruz. Kim olursa olsun kamu görevlilerine sesleniyoruz; bu hukuksuz talimatları uygulamak zorunda değilsiniz” diye konuştu.

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Nevşin Mengü Soruyor | Gergerlioğlu: AYM kararı açıklanana kadar Meclis'ten çıkmayacağım

DW/HK,GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıkladı

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