Georgia'da da Biden kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçları son iki eyalette de belli oldu. Aralarında CNN, NBC, ABC ve CBS gibi önde gelen yayın kuruluşları, Demokratların adayı Joe Biden'in 306 delegeye ulaşarak seçimlerdeki zaferini kesinleştirdiğini duyurdu.

Georgia'da Biden'in 16 delege kazanarak toplam 306 delegeye ulaştığı bildirildi. Rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'ın ise Kuzey Carolina'da 15 delege kazandığı, böylece toplam delege sayısını 232'ye yükselttiği belirtiliyor.

Dört yıl önce tam tersi oldu

Dört yıl önce yapılan seçimlerde ise tam tersi bir tablo oluşmuş, Trump 306 delege ile başkanlık seçimlerini kazanırken, rakibi Demokratların adayı Hillary Clinton 232 delege ile seçimlerin kaybedeni olmuştu. O seçimlerde Trump, eyaletlerden kazanılan Seçiciler Kurulu delegelerinin çoğunluğunu alırken, ülke çapında rakibi Clinton'dan 3 milyon daha az oy toplamıştı.

3 Kasım'da yapılan son başkanlık seçimlerinde ise Biden ülke çapında Trump'tan 5 milyondan daha fazla seçmenin oyunu almayı başardı. Biden'in oyunun 78 milyon ile yüzde 50,8'e tekabül ettiği haber veriliyor. Cumhuriyetçi Trump'ın ise 72,7 milyon oy ile seçmenin yüzde 47,5'inin desteğini aldığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump

Trump ilk kez zaferinden emin görünmedi

ABD Başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından Cuma günü ilk kez kameraların karşısına geçerek koronavirüs aşısı hakkında konuşan Trump'ın, seçim sonuçlarına ilişkin şimdiye kadar sergilediği tutumunda da değişiklik görüldü. Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde konuşan Trump, "Gelecekte ne olursa olsun, kimin yönetimde olacağını kim bilir. Sanırım bunu zaman gösterecek. Ancak size söylemek istediğim, bu hükümet koronavirüs yüzünden kısıtlamaya gitmeyecek" dedi.

Biden'ın başkan seçilebilmek için gereken çoğunluğu aldığını kabul etmeyen Trump, seçimlerde hile yapıldığını öne süren açıklamalarda bulunmuştu.

Başkan Aralık ayında belli olacak

ABD'nin seçim sisteminde başkan doğrudan halkın oyları ile seçilmiyor, seçmen Seçici Kurul delegelerini belirliyor, başkanı da onlar seçiyor. Bu sene de 3 Kasım seçimlerinde başarılı olan 538 delege Aralık ayında ülkenin başkanını belirlemek üzere toplanacak.

Resmi kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının uzun zaman aldığı ABD'de, seçimlerin sonuçları, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının yaptıkları ve seçim akşamı açıkladıkları sandık başı anketleri doğrultusunda ortaya çıkıyor. ABD'yi oldukça olumsuz etkileyen koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer milyonlarca seçmen oyunu mektup yoluyla kullandı. Bu da oy sayımı sürecinin uzamasına neden oldu ve seçim sonuçlarının açıklanması normal prosedürden de daha uzun zaman alıyor.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe