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George Soros şirket ve vakıflarını oğluna devrediyor

37 dakika önce

Milyarder yatırımcı George Soros, şirketlerini ve Açık Toplum Vakıflarını 37 yaşındaki oğlu Alex'e devrediyor. Alex Soros, en önemli önceliklerinden birini, Trump'ın yeniden seçilmesini engellemek olarak açıkladı.

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George Soros
George SorosFotoğraf: Ronald Zak/AP Photo/picture alliance

Milyarder yatırımcı George Soros, sahip olduğu şirketleri ve Açık Toplum Vakıflarını oğluna devrediyor. 92 yaşında Macar kökenli bir Yahudi olan Soros, siyasi faaliyetlere aktardığı milyarlarla dünyada antisemit komplo teorilerine de sıkça hedef olan bir isim. 25 milyar dolar değerindeki şirket ve vakıfları devralacak olan 37 yaşındaki Alex Soros, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği röportajda babasından daha "siyasi" olduğunu, ancak babasıyla benzer görüşlere sahip olduğunu söyledi.

Babasının liberal hedeflerini genişleteceğini, oy hakkı, kürtaj hakkı, cinsiyet eşitliği gibi farklı davaları da savunacağını belirten Alex Soros, ABD'de de sol eğilimli siyasetçileri desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Trump endişesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesinden endişe ettiğini söyleyen Alex Soros, bunu engellemenin en büyük öncelikleri arasında olacağını belirterek 2024'teki Başkanlık seçimlerinde mali açıdan önemli rol oynayacaklarının sinyalini verdi. Soros, "Paranın siyasette böylesine önemli bir rol oynamamasını isterdim. Ama diğer taraf bunu yaptığı sürece biz de yapmak zorunda olacağız" diye konuştu. Soros, ABD'de Demokratların en önemli mali destekçileri arasında bulunuyor.

Alexander Soros
Alexander SorosFotoğraf: Steve Mack/Everett Collection/picture alliance

Babasından daha güçlü bir şekilde ABD'deki konulara odaklanacağını belirten Alex Soros, Latin ve Afrika kökenli Amerikalıların seçimlere katılımını teşvik eden projeleri desteklediğini kaydetti. Demokrat partili politikacıları toplumla daha iyi iletişim kurmaya çağıran Alex Soros, "Bizim cephe daha vatansever ve kapsayıcı bir görünüm sergilemeli. Biri Trump'a oy verdi diye bu onun kaybedilmiş olduğu ya da ırkçı olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Liderlerle görüşmeler

Alex Soros, kısa süre önce Biden yönetiminden yetkililerin yanı sıra Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi yabancı liderlerle bir araya geldiğini ve aile vakıflarıyla bağlantılı konuları görüştüğünü söyledi. Açık Toplum Vakıfları yönetim kurulu, Aralık ayında babasının yerini almak üzere Alex Soros'u başkanlığa seçmişti.

Soros'un 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren Açık Toplum Vakıfları, internet sitesinde yer aldığı şekliyle "dünyada demokrasiyi geliştirmek ve insan haklarını savunmak üzere" sivil toplum kuruluşlarına yılda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kaynak aktarıyor.

AP,AFP/BK,EC

 

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