George Floyd'un öldürülmesi sonrası binlerce kişi sokağa döküldü

ABD’nin Minneapolis kentinde beyaz bir polis memurunun George Floyd adlı siyah bir vatandaşı öldürmesi protesto gösterilerine yol açtı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis, elleri kelepçeli olan George Floyd’un dakikalarca boynuna bastırırken Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyor. Olay sonrasında gözaltı işlemini yapan dört polis memuru görevden alındı, binlerce kişi ise olayın meydana geldiği bölgenin yakınında gürültülü ancak barışçıl bir gösteri düzenledi. Gösteri sabaha doğru ise kontrolden çıktı. Minneapolis Star-Tribune gazetesinin haberine göre polis göstericilere gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Protestocular da polise su şişesi attı.

"Amerika'da siyah olmak idam cezası olmamalı"

Minneapolis polis şefi Medaria Arradondo gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından üstlenildiğini söyledi. Belediye Başkanı Jacob Frey de soruşturmanın sonucu ne olursa olsun George Floyd’un öldürülmesinin haksız olduğunu ve olayda ırkın rol oynadığını söyledi. "Amerika’da siyah olmak bir idam cezası olmamalı" diyen Frey "Beş dakika boyunca beyaz polis memuru siyah adamın boynuna bastırdı. Beş dakika boyunca. Birisi yardım isteyince yardım etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Frey Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da olayla ilgili dört polis memurunun görevden alınmasının yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Olay 2014 yılında New York kentinde Eric Garner adlı silahsız siyah vatandaşın polis tarafından gözaltı sırasında öldürülmesini hatırlattı. Polisin kafasını yere bastırdığı Garner’ın son sözleri de "Nefes alamıyorum" olmuştu.

40 yaşlarındaki George Floyd’un sahtecilikle ilgili bir soruşturma kapsamında aranan bir kişinin profiline uyduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.

Reuters / EC, TY

©️Deutsche Welle Türkçe