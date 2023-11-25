George Floyd'u öldüren polis Derek Chauvin bıçaklandı

ABD basınında yer alan haberlere göre, diziyle boğazına basarak George Floyd'un ölümüne sebep olan eski polis Derek Chauvin tutuklu olduğu cezaevinde bıçaklandı.

New York Times'ın haberine göre Mayıs 2020'de, diziyle boğazına basarak George Floyd'un ölümüne sebep olan eski polis Derek Chauvin (47), tutuklu olduğu cezaevinde bıçaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Cezaevleri Bürosu, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada bir saldırı olduğunu doğruladı ancak saldırıya uğrayan kişinin Chauvin olup olmadığı bilgisini paylaşmadı. Açıklamada olayın Arizona eyaletinin güneybatısında bulunan Tucson Federal Cezaevi'nde gerçekleştiği belirtildi. Saldırıya uğrayan kişinin bir yerel hastanede "tedavi ve müşahede" altına alındığı belirtildi. New York Times'a konuşan kaynaklar Chauvin'in saldırıdan yaralı kurtulduğunu söyledi.

Derek Chauvin Fotoğraf: AP

Minnesota, Minneapolis'te 25 Mayıs 2020'de meydana gelen olayda polis memuru Derek Chauvin, 20 dolarlık sahte banknotla sigara aldığı şüphesiyle durdurulan George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna basarak öldürmüştü. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde yerde yüz üstü yatan Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği halde Chauvin'in dokuz dakikadan uzun süre dizini Floyd'un boynundan geri çekmediği görülmüştü. Olay, ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterilerine yol açmıştı. Chauvin ikinci ve üçüncü dereceden cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunmuş ve 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin ikinci dereceden cinayet hükmünü temyize götürmüş, ABD Yüksek Mahkemesi bu ayın başlarında söz konusu başvuruyu reddetmişti.

George Floyd'un ailesinin Minneapolis kent yönetimine açtığı davada ise taraflar uzlaşmaya varmış; taraflar Minneapolis Belediyesi Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödemesinde mutabık kalmıştı.

Reuters,AFP / EC,ET

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