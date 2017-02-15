George Floyd'u öldüren eski polis Derek Chauvin'e 22,5 yıl hapis

ABD'de 46 yaşındaki George Floyd'u 25 Mayıs 2020 tarihinde gözaltına alındığı sırada diziyle boynuna bastırarak ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin hakkındaki ceza açıklandı. Minnesota eyaletinde görülen davada mahkeme heyeti 45 yaşındaki eski polis memuru Derek Chauvin'in 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Chauvin ikinci ve üçüncü derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunmuştu.

Yargıç Peter Cahill 22 sayfalık kararın gerekçesini okurken cezanın olayın duygusal tarafı ve kamuoyunun düşüncesiyle değil hukuka göre verildiğini hatırlattı. Kararda suçun ağırlığının altı çizilerek Chauvin'in polis olarak gücü kötüye kullandığı, ilk yardım çağırmadığı ve Floyd'a çocukların gözü önünde "zulmettiği" ifade edildi.

Ceza alan polis memuru Chauvin sadece Floyd'un ailesine başsağlığı diledi. Onun dışında bir açıklama yapmadı ve olan bitenleri izledi.

George Floyd'un ailesi.... Sağda ağabeyi Philonise Floyd.

Floyd'un ailesi: Karar dönüm noktası

Floyd'un ailesi ve yakınları yaptıkları açıklamada, kararın ABD tarihinde bir dönüm noktası şansı sunduğunu belirtti. Açıklamada ülkede ırkçılıkla mücadele için reformlara ve yapısal değişikliklere ihtiyaç olduğunu vurgulandı.

Floyd'un kardeşi Philonise ağlayarak ağabeyinin ölümünden bu yana geceleri huzurla uyuyamadığını ve sürekli olarak ağabeyinin çektiği acıyla ilgili kabuslar gördüğünü söyledi.

Floyd'un yeğeni Brandon Williams "22,5 yıl hapis yeterli değil, George'u bir daha asla göremeyeceğiz " dedi.

George Floyd'un kızı Gianna Floyd

Floyd'un kızı: Seni özlüyor ve seviyorum

Floyd'un küçük kızı Gianna ise video mesajıyla babasına seslenerek, "Seni özlüyorum ve çok seviyorum" dedi.

Floyd'u öldürmekten ceza alan polis memuru Chauvin'in annesi Caroly Pawlenty de yaptığı açıklamada oğlunun "sevgi dolu" ve "ilgili bir insan" olduğunu söyleyerek suçsuz olduğuna inandığını ifade etti.

George Floyd 25 Mayıs 2020 tarihinde bir paket sigara alırken 20 dolar sahte banknot verdiği şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Olay yerine gelen dört polis memurundan biri olan Chauvin Floyd'un boynuna 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle bastırmış, Floyd'un bu sırada sık sık "Nefes alamıyorum" dediği ortaya çıkmıştı. Kısa bir süre sonra Floyd önce bilincini ardındansa hayatını kaybetmişti.

Eski polis memuru Chauvin, Nisan ayında yargılandığı davada mahkeme tarafından ikinci ve üçüncü derece cinayet ile ölüme sebebiyet vemekten suçlu bulunmuştu. Savcı eski polis memurunun söz konusu suçlardan 30 yıl hapis cezası almasını talep etmişti. Chauvin'in avukatları ise müvekkilerinin cezasının ertelenmesini talep etmişti.

Uzmanlara göre eski polis memuru cezasının üçte ikisini çekmesinin ardından iyi halden 15 yıl sonra serbest kalabilir. Chauvin'in yanı sıra olay sırasında yanında olan üç polis memuru hakkındaki dava süreci devam ediyor. Üç polis memuru önümüzdeki yıl Mart ayında mahkeme önüne çıkacak.

Floyd'un ölümü ABD'de hem polis şiddeti hem de ırkçılık sorununu gündeme getirmiş ülke genelinde aylarca protesto gösterileri düzenlenmişti. Floyd siyahlara yönelik şiddetin sembolü bir isim haline gelmişti.

dpa, AFP, rtr / HT,EC

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