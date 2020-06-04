 George Floyd Minneapolis′te anıldı: ″Adalet istiyoruz″ | DÜNYA | DW | 05.06.2020

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DÜNYA

George Floyd Minneapolis'te anıldı: "Adalet istiyoruz"

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis kentinde resmi bir anma töreni düzenlendi. Floyd'un ölümü sonrası başlayan protestolar ise sürüyor. İnsan hakları örgütleri Trump hakkında dava açtı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de Floyd için düzenlenen törene katıldı

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey de Floyd için düzenlenen törene katıldı

ABD'de 25 Mayıs'ta polis tarafından öldürülen George Floyd anısına Minneapolis'te bir tören düzenlendi. İçinde Floyd'un naaşının bulunduğu tabutun da getirildiği törene, aile üyeleri ve arkadaşlarının yanı sıra siyasi ve dini liderler de katıldı. Törende, George Floyd'un gözaltına alınırken yerde yatırıldığı süreye tekabül eden 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulunuldu. Floyd anısına düzenlenen ilk resmi anma töreni olan etkinliğin organizatörleri, sosyal mesafe kurallarının gözetilmesi için de çaba gösterdi.

George Floyd'un erkek kardeli Philonise Floyd, törende yaptığı konuşmada, "Bu insanların tümü ağabeyimi görmeye geldi. Birçok insanın kalbine dokunduğunu görmek benim için inanılmaz" dedi. Philonise Floyd, "Herkes adalet istiyor. Biz George için adalet istiyoruz. O bunu alacak" ifadesini kullandı.

Törende konuşan insan hakları aktivisti Al Sharpton ise, Martin Luther King Jr'ın 28 Ağustos 1963'te meşhur "I Have a Dream" (Bir Hayalim Var) konuşmasını gerçekleştirdiği yürüyüşün yapıldığı tarihe atıfta bulunarak 28 Ağustos'ta Washington'da bir yürüyüş düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

Doğduğu ve büyüdüğü kentlerde de törenler yapılacak

Yaşamını yitirdiği Minneapolis'te anılan Floyd için bir sonraki resmi tören Cumartesi günü Kuzey Carolina eyaletinin Raeford kentinde gerçekleştirilecek. 46 yaşında ölen Floyd, Raeford'da dünyaya gelmişti.

Floyd'un cenazesi son olarak da büyüdüğü ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Houston kentine götürülecek. Floyd, Houston'da 9 Haziran Salı günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Bu arada Floyd'un ölümünün ardından ABD'de düzenlenen protesto gösterileri 10'uncu gününde de devam etti. Başta Minneapolis,Los Angeles,New Yorkve Washington olmak üzere birçok kentteki gösterilerde, polis şiddeti ve ırkçılık protesto edildi.

Trump'a dava açtılar

ABD'deki insan hakları örgütleri ise Trump hakkında bir dava açtı. New York merkezli ACLU dahil, çeşitli insan hakları örgütleri, Trump'ın elinde İncil'le fotoğraf çektirebilmek için Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Meydanı'nda bulunan barışçıl protestocuları polis müdahalesiyle dağıttırarak göstericilerin anayasal haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Söz konusu olayda polis, Trump'ın Beyaz Saray'ın karşısındaki kiliseye gidebilmesi için protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Trump'ın polis tarafından açılan kordonda yüyüyerek gittiği kilise önünde İncil'le poz vermesiyse ABD kamuoyunu ikiye bölmüştü.

DW,dpa,AP,AFP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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