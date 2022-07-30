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Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter Yunanistan'ı ziyaret etti - (17.01.2020)
Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA/picture alliance
Hukuk ve AdaletLibya

General Hafter ABD'de mahkum edildi

1 saat önce

Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter, ABD'de bir mahkeme tarafından, insan haklarını ihlal etmekten mahkum edildi. Karara göre Hafter, öldürülen çok sayıda kişinin yakınına tazminat ödeyecek.

https://www.dw.com/tr/general-hafter-abdde-mahkum-edildi/a-62657837

Uzun süredir siyasi anlamda çalkantılı bir dönemden geçen Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın önde gelen politik ve askeri simalarından General Halife Hafter, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir mahkeme tarafından insan haklarını ihlal etmekten suçlu bulundu. Kararı veren mahkemenin hakimi, Hafter'in davada iş birliği göstermediğini bu nedenle "gıyabında" tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu. Ülkesinde "Libya Ulusal Ordusu" adlı gücün liderliğini yapan Hafter aleyhine çok sayıda aile, yakınlarının öldürülmesinden sorumlu olduğu gerekçesiyle davacı olmuştu.

Davacılar, ABD'de görülen mahkemede Hafter'in, "Libya halkına karşı başına buyruk bir savaş sürdürdüğünü" dile getirerek, "O çok sayıda erkeği, kadını ve çocukları bombalı saldırılarla ve başka sivilleri de işkencelerle öldürdü" ifadelerini kullandı.

ABD'de 1991 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile, resmi sıfatla yabancı bir ülke adına işkence yapan ya da yargısız infaz uygulayan kişiler yargılanabiliyor.

"Hafter hesap verecek"

Davanın başlamasını sağlayan isimlerden biri olan mağdur avukatlarından Faysal Gill, mahkemenin verdiği kararın ardından yaptığı açıklamada, "Adalet kazandı. Hafter işlediği savaş suçları nedeniyle hesap verecek" dedi. General Hafter'in kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor. Ayrıca Hafter'in ödemeye mahkum edildiği tazminatın boyutunun belirlenmesi için yeni davalar görülecek.

ABD yargısı, geçen yıl Aralık ayında Libya'da yapılması planlanan seçimler nedeniyle, süreci etkilememek adına Hafter'in yargılandığı davayı geçici olarak durdurmuş; ancak daha sonra seçimlerin iptal edilmesinin ardından yeniden başlatmıştı.

Kendini devlet başkanı ilan eden Halife Hafter ise, bu sıfatı nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğunu öne sürerek, dava sürecini durdurmaya çalışmıştı. Hafter'in kontrolündeki Libya Ulusal Ordusu hala ülkenin doğusunda büyük bir bölgeyi kontrolü altında tutuyor.

 

AFP / ET,HT

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