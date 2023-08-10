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Gençlerin refah için önceliği eğitim ve istihdam

10 Ağustos 2023

Yoksul ülkelerde yapılan geniş çaplı araştırmanın sonuçlarına göre gençler refah durumlarını iyileştirmenin yolunun eğitim ve istihdam olanaklarının artırılmasından geçtiği kanısında.

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Niger Dokumentation " Zinder - Nigers verlorene Jugend"
Gençlerin refahları için öncelikleri eğitim ve istihdam. Fotoğraf: Andana

Yoksul ülkelerde gençlerin geleceğe dair önceliklerinin eğitim olanakları ve istihdam olduğu kaydedildi. Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan şimdiye kadar 700 binden fazla gencin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 40'ı refah durumlarını iyileştirmek için kendileri için öne çıkan etkenlerin eğitim ve istihdama yönelik mesleki eğitim olduğunu ifade etti. Yüzde 21’i güvenlik ve çevre desteğinin önemine atıfta bulunurken, yüzde 16'sı ise soruya sağlık ve besleyici gıdalar yanıtını verdi. Genç erkek katılımcılar temiz su ve iyi durumdaki caddeleri ağırlıklı olarak refahla ilişkilendirirken, genç kadınlar temiz suyun yanında hijyenik pedin de kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Ekim ayına kadar diğer kıtalardan da 10-24 yaş aralığında bir milyondan fazla çocuk ve gencin yanıtlarının bir araya getirileceği kaydedildi. Cevaplardan yola çıkarak 11-12 Ekim'de çevrimiçi gerçekleştirilecek Küresel Gençlik Forumu'nda gençlerin arzularını gerçekleştirebilmek için gerekli yatırımların yapılması adına bir eylem planı oluşturulması öngörülüyor.

dpa/SÖ,TY

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