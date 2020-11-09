Gençler günde 6 saati ekran başında geçiriyor

Gençler arasında yapılan bir araştırma, Mart ayından başlayarak koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 yılında internet başında geçirilen sürenin daha da arttığını ortaya koydu.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaleti Medya Dairesi'nin açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, gençler arasında bir günde internette geçirilen süre bir önceki yıla göre 53 dakika artarak 4 saatin üstüne çıktı. Bir yıl önce 205 dakika olan internet kullanım süresi 258 dakikaya yükseldi.

8 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında bin 200 gencin katılımıyla yapılan araştırmaya göre gençler günde 4 saat 18 dakikayı internet başında geçiriyor. Gençlerin üçte biri eğlence için internete girerken internette en kısa süre, yüzde 11'lik payla bilgi aramak için geçiriliyor.

Genç erkekler dijital oyunlara günde ortalama 2 saat 39 dakika ayırırken kızlarda bu süre 1 saat 21 dakikaya düşüyor.

Araştırmaya göre gençlerin televizyon başında geçirdikleri süre de arttı. 12-19 yaşları arasındaki grup, tahminen günde iki saatten uzun bir süreyi televizyon izleyerek geçirdiğini kaydetti.

WhatsApp en gözde iletişim aracı

Gençler arasında en çok kullanılan iletişim aracı ise mesaj paylaşım uygulaması WhatsApp oldu. Gençlerin yüzde 94'ü bu uygulamayı haftada birden çok kez kullandığını belirtirken öğrencilerin yüzde 87'si sınıflarıyla bir WhatsApp gruplarının olduğunu ifade etti.

Fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ı haftada birden fazla kullananların oranı da yüzde 72 oldu. Oranın artış eğiliminde olduğu kaydedildi. Çinli video paylaşım platformu Tiktok'u kullananların sayısında ise yüzde 19'luk artış tespit edildi. Erkeklerin dörtte biri, kızların beşte ikisi düzenli olarak Tiktok üzerinden iletişim kurduğunu bildirdi.

Gençlerin yüzde 72'si bir bilgisayar ya da dizüstü bilgisayarına, yüzde 38'i ise bir tablet bilgisayara sahip olduğunu kaydetti. Araştırmaya göre üç gençten biri de internet bağlantılı televizyona sahip.

dpa,epd/BK,JD

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