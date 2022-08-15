Gençler enflasyon ve savaştan korkuyor

Bertelsmann Vakfı'nın Almanya'da çocuk ve gençlerin kaygılarına dair yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete katılan çocuk ve gençlerin yüzde 59'u en büyük kaygılarını, "aile üyelerinden birini ya da partnerini kaybetmek" olarak açıkladı. Ancak güncel gelişmeler de çocuk ve gençleri endişelendiriyor. Çocuk ve gençlerin yüzde 60'ı artan enerji fiyatları ve enflasyon yüzünden refah düzeylerinin azalmasından korkuyor. Katılımcıların yüzde 57'si Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş yüzünden korktuğunu söylerken, yüzde 51'i üzüntü duyduğunu belirtiyor. Katılımcıların yüzde 49'u çatışmaların Almanya'ya sıçramasından endişe ediyor ve her iki gençten biri, Almanya'nın bu savaşa daha fazla karışmaması gerektiğini dile getiriyor.

Ukrayna Savaşı dışında gençleri korkutan bir diğer gelişme ise iklim değişikliği. Katılımcıların yüzde 42'si küresel iklim değişikliğini endişe verici buluyor.

Koronavirüs ise çocuk ve gençleri savaş ve iklim değişikliğine göre daha az kaygılandırıyor. 12-13 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 29'u pandeminin kendilerini huzursuz ettiğini belirtiyor. 14-15 yaş arasındaki çocuklarda bu oran yüzde 20, 16-18 yaş arasındaki çocuklarda ise yüzde 17.

Çocuk ve gençlerin büyük bölümü yaşam koşullarından büyük oranda memnun. Ankete katılanların sadece yüzde 5'i yaşam koşullarından memnun olmadığını dile getiriyor.

Gençler siyasete az önem veriyor

Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı araştırmaya katılan gençlerin yüzde 75'i için kişisel özgürlükleri birinci sırada geliyor. Bunu seyahat etmek, dünyayı keşfetmek, para kazanmak ve sorumluluk almak takip ediyor. Gençlerin en az önem verdiği ise siyaset. Ankete katılan her üç çocuk ve gençten biri düzenli olarak siyasi gelişmeleri takip ediyor. Sadece yüzde 12'lik kesim siyasetçilerin gençleri ciddiye aldığını düşünüyor.

Bertelsmann Vakfı'na bağlı Liz Mohn Merkezi'nin kamuoyu araştırma şirketi Ipsos'a yaptırdığı anket 5-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. "Almanya'daki genç kuşağın tutum ve ve endişeleri" başlıklı ankete 12-18 yaş arasında internete erişimi olan toplam 500 genç katıldı.

epd,AFP / HT,ET