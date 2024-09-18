Genç kaleci Berkin Arslanoğulları için bağış kampanyası

Union Berlin'in genç kalecisi Berkin Arslanoğulları için başlatılan bağış kampanyasına 130 bin euro toplandı. Hedef 2 milyon.

Alman birinci futbol ligi Bundesliga ekiplerinden Union Berlin futbol kulübünün kemik kanseri tedavisi gören, U19 takımı kalecisi Berkin Arslanoğulları için başlatılan bağış kampanyasında birkaç saat içinde 130 bin euro toplandığı açıklandı. Eski futbolcu Nico Pellatz'in girişimiyle başlatılan ve takımı 1- FC Union Berlin'in destekledigi kampanyada hedef 2 milyon euroyu biraraya getirmek. Toplanan bağış ile 19 yaşındaki genç futbolcunun tedavisi, rehabilitasyonu ve yeni yaşam koşullarına uyum sürecinin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

19 yaşındaki genç futbolcuya birkaç ay önce kemik kanseri teşhisi konulmuş, uygulanan kemoterapinin sonuç vermemesi üzerine hekimler hayatının kurtarılması için kısa süre önce bir bacağının ampute edilmesinde karar kılmıştı.

Genç futbolcu son olarak Mart ayında 1.FC Magdeburg karşısında takımının kalesini korumuştu.

Berkin Arslanoğulları annesi ve genç futbolcu için bağış kampanyası başlatan eski futbolcu Nico Pellatz ile... Fotoğraf: dpa

Berkin ve ailesine destek çağrısı

Nico Pellatz'in çağrısıyla başlatılan kampanya'da, "Berkin ve ailesi çok büyük bir zorlukla karşı karşıya. Berkin için gerekli olan bakım nedeniyle ailesinin çalışması imkansız hale gelirken, evlerindeki merdivenler ve engeller, engelli yaşama uygun değil. Yeni bir ev veya evin engelli bir yaşama uygun hale getirilmesi ve Berkin'in rehabilitasyonu, yeni yaşamına yeni bir başlangıç için kesinlikle gerekli ve oldukça da masraflı" ifadeleriyle bağış kampanyasının gerekçesi açıklandı.

Çağrıda bulunanlar, aile üzerindeki maddi yükü azaltmak ve Berkin'e umut dolu bir gelecek fırsatını sunabilmek amacıyla destek isterken, "Berkin bunu hakediyor" ifadesini kullandı. #MücadeleciBerkin, #DemirdenUnion ve #BirlikteGüçlüyüz etiketleriyle yapılan paylaşımda, bağış yapılması çağrısında bulunuldu.

SID,dpa / ETO,HT

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