  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2024 ABD seçimleri OrtadoğuTürkiye ekonomisi
FutbolAlmanya

Genç kaleci Berkin Arslanoğulları için bağış kampanyası

18 Eylül 2024

Union Berlin'in genç kalecisi Berkin Arslanoğulları için başlatılan bağış kampanyasına 130 bin euro toplandı. Hedef 2 milyon.

https://p.dw.com/p/4kkvn
Union Berlin'in U19 takımı kalecisi olan Berkin Arslanoğulları kırmızı eşofmanı ile kameraya gülümserken görülüyor - (25.03.2024)
Berkin ArslanoğullarıFotoğraf: Matthias Koch/dpa/picture alliance

Alman birinci futbol ligi Bundesliga ekiplerinden Union Berlin futbol kulübünün kemik kanseri tedavisi gören, U19 takımı kalecisi Berkin Arslanoğulları için başlatılan bağış kampanyasında birkaç saat içinde 130 bin euro toplandığı açıklandı. Eski futbolcu Nico Pellatz'in girişimiyle başlatılan ve takımı 1- FC Union Berlin'in destekledigi kampanyada hedef 2 milyon euroyu biraraya getirmek. Toplanan bağış ile 19 yaşındaki genç futbolcunun tedavisi, rehabilitasyonu ve yeni yaşam koşullarına uyum sürecinin sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

19 yaşındaki genç futbolcuya birkaç ay önce kemik kanseri teşhisi konulmuş, uygulanan kemoterapinin sonuç vermemesi üzerine hekimler hayatının kurtarılması için kısa süre önce bir bacağının ampute edilmesinde karar kılmıştı.

Genç futbolcu son olarak Mart ayında 1.FC Magdeburg karşısında takımının kalesini korumuştu.

Sol bacağı ampute edilen Berkin Arslanoğulları, annesi ve eski futbolcu Nico Pellatz ile hastane odasında - (03.09.2024)
Berkin Arslanoğulları annesi ve genç futbolcu için bağış kampanyası başlatan eski futbolcu Nico Pellatz ile... Fotoğraf: dpa

Berkin ve ailesine destek çağrısı

Nico Pellatz'in çağrısıyla başlatılan kampanya'da, "Berkin ve ailesi çok büyük bir zorlukla karşı karşıya. Berkin için gerekli olan bakım nedeniyle ailesinin çalışması imkansız hale gelirken, evlerindeki merdivenler ve engeller, engelli yaşama uygun değil. Yeni bir ev veya evin engelli bir yaşama uygun hale getirilmesi ve Berkin'in rehabilitasyonu, yeni yaşamına yeni bir başlangıç için kesinlikle gerekli ve oldukça da masraflı" ifadeleriyle bağış kampanyasının gerekçesi açıklandı.

Çağrıda bulunanlar, aile üzerindeki maddi yükü azaltmak ve Berkin'e umut dolu bir gelecek fırsatını sunabilmek amacıyla destek isterken, "Berkin bunu hakediyor" ifadesini kullandı. #MücadeleciBerkin, #DemirdenUnion ve #BirlikteGüçlüyüz etiketleriyle yapılan paylaşımda, bağış yapılması çağrısında bulunuldu.

 

SID,dpa / ETO,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Arka planda logosu görülen Borussia Dortmund'un futbolcusu Sebastien Haller, takımının yeni sezona hazırlık kampında - (Temmuz 2022 / Bad Ragaz, İsviçre)

Haller'in tümörü kötü huylu çıktı

Haller'in tümörü kötü huylu çıktı

Borussia Dortmund, futbolcusu Haller'de tespit edilen tümörün kötü huylu olduğunu duyurdu. Açıklamayı yapan, takımın spor direktörü Kehl, Haller'in iyileşme şansının yüksek olduğunu ifade etti.
Sağlık30 Temmuz 2022
Christoph Daum

Christoph Daum'a kanser teşhisi konuldu

Christoph Daum'a kanser teşhisi konuldu

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum kanser olduğunu açıkladı.
Spor21 Ekim 2022
Berlin'de bir parkta, bir bankın üstünde çok sayıda boş içki şişesi - (16.09.2019)

DSÖ'den Avrupa ülkelerine alkol uyarısı

DSÖ'den Avrupa ülkelerine alkol uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa bölgesine dair açıkladığı son raporda AB ülkelerini yüksek alkol tüketimi konusunda uyardı. Türkiye, Rusya ve Ukrayna ise Avrupa'da ortalamayı aşağı çeken ülkeler arasında sayıldı.
Sağlık25 Temmuz 2024
Daha fazla içerik göster