 Gelsenkirchen′de bir Türk vatandaşı polis tarafından öldürüldü | ALMANYA | DW | 06.01.2020

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ALMANYA

Gelsenkirchen'de bir Türk vatandaşı polis tarafından öldürüldü

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bıçakla polis aracına saldırmaya çalışan bir Türk vatandaşı vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmada terör ihtimali üzerinde de duruyor.

Polis, görgü tanıkları arıyor

Polis, görgü tanıkları arıyor

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde elinde bıçakla polis memurlarına saldırmaya çalışan bir Türk vatandaşı polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis sözcüsü, Pazar günü meydana gelen olayda karakolun önünde park halindeki devriye aracının yanında bulunan polislere 37 yaşındaki bir erkeğin saldırdığını belirtti. Sözcünün verdiği bilgilere göre, elindeki cisim ile polis aracına vuran kişi, daha sonra polislere doğru yürüdü. Sözcü, saldırganın arkasında bıçak sakladığını fark eden polislerin eyleme son vermesi çağrıda bulunmasına rağmen söz konusu erkeğin saldırıyı sürdüğü bilgisini aktardı. Bunun üzerine 23 yaşındaki komiser adayı bir polisin saldırganı silahla vurduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin Gelsenkirchen'de yaşayan bir Türk vatandaşı olduğu, çeşitli şiddet suçları nedeniyle poliste kaydının bulunduğu ifade edildi. Saldırı sırasında "Allahu Ekber" şeklinde bağırdığı yönündeki haberler ise polis sözcüsü tarafından teyit edilmedi.

Terör ihtimali üzerinde de duruluyor

Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan polis yetkilileri, olayla ilgili yürütülen soruşturmada terör ihtimali üzerinde de durulduğunu kaydetti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, görgü tanıklarına olayla ilgili ifade verme çağrısında bulunuldu. Münster Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter mesajında, "Görgü tanıkları aranıyor! Pazar akşamı 37 yaşında bir erkek Güney Gelsenkirchen polis karakolu önünde vuruldu. Olayla ilgili kim bilgi verebilir veya olay öncesinde söz konusu kişiyi gözlemledi?" ifadesi kullanıldı.

DW,AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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