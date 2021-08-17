 Gelibolu′da tarihe dalış | ″1915′e, 1. Dünya Savaşı′na götüren bir zaman makinesi gibi″ | GÜNDEM | DW | 16.10.2021

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GÜNDEM

Gelibolu'da tarihe dalış | "1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi"

Çanakkale Boğazı'nın dalgalarının altında yatan 14 gemi enkazından oluşan yeni sualtı müzesi, 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf devletleri arasında yaşanan çatışmalara ışık tutuyor. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Zırhlısı 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık gemi dalış turizmine açıldı.

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