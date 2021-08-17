Gelibolu'da tarihe dalış | "1915'e, 1. Dünya Savaşı'na götüren bir zaman makinesi gibi"

Mayın kurbanlarının sayısı geçen yıl yüzde 21 arttı

Kara mayınları yüzünden hayatını kaybeden veya yaralananların sayısı geçen yıl 7 bin 73 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de de 24 kişi mayın nedeniyle yaşamını yitirdi veya yaralandı.