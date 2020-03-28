Gelişmekte olan ülkelere 2,5 trilyon dolar salgın desteği çağrısı

Korovinüs salgınının küresel etkileri gelişmekte olan ekonomilerde de hissedilecek. Ekonomistlere göre gelişmekte olan ülkelere 2,5 trilyon dolarlık yardım paketiyle destek sağlanmaması durumunda büyük krizlere sürüklenebilirler.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (Unctad), Covid-19 salgınının yol açacağı ekonomik krizi aşabilmek için gelişmekte olan ülkelerin tamamının, ABD'nin açıkladığı destek paketinden de fazlasına gereksinim duyacağı öngörüsünde bulundu.

Cenevre'de sonuçları açıklanan analizde ekonomistler gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki iki yıl için kredi ve borç ertelemelerini de kapsayacak şekilde yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık kurtarma paketine ihtiyaç duyacaklarını var sayıyor. ABD ulusal düzeyde 2 trilyon dolarlık bir ekonomik teşvik paketine onay vermişti.

Unctad'ın analizinde, koronavirüs epidemisinin ekonomik sonuçlarının gelişmekte olan ülkeler açısından çok ağır olacağı belirtilerek, bunun 2008'deki küresel mali krizin etkilerini geride bırakacağı uyarısında bulunuldu. Turizm ve ihracatta yaşanan çöküş, yabancı yatırımlardaki gerileme, hammadde fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle bu ülkelerin halihazırda çok kötü durumda oldukları belirtilen açıklamada, küresel mali krizden sonra görülen hızlı toparlanma sürecinin mevcut durum için mümkün olmayacağı görüşü savunuldu.

"G20 dışında yaşayan 6 milyar insan düşünülmeli”

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin pandeminin sonuçlarını bertaraf etmek için ekonomilerine pompalamayı kararlaştırdığı yaklaşık 5 trilyon doların dünya ekonomisini de rahatlatmasının beklendiği belirtilen analizde bu meblağın yeterli olmayacağı belirtildi.

Unctad baş ekonomisti Richard Kozul-Wright, “Eğer G20 ülkelerinin liderleri 'dayanışma ruhuyla verilecek küresel yanıt' taahhüdüne bağlı kalacaklarsa, G20 çekirdek ülkeleri dışında yaşayan 6 milyar insanı da hesaba katarak orantılı bir eylemde bulunmaları gerekir” dedi.

Dpa,rts / TY, SSB

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