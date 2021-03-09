 Gelecekteki salgınlara karşı uluslararası antlaşma çağrısı | DÜNYA | DW | 30.03.2021

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DÜNYA

Gelecekteki salgınlara karşı uluslararası antlaşma çağrısı

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 23 ülke liderleri ile AB ve DSÖ, Covid-19 sürecindeki hataların tekrarlanmaması için gelecekteki salgınlara karşı uluslararası antlaşma imzalanması çağrısı yaptı.

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Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 23 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, gelecekte yaşanabilecek pandemilere karşı koordinasyon ve dayanışmanın geliştirilmesi için uluslararası bir antlaşma çağrısında bulundu.

Bildiride, koronavirüs salgını sürecinde yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiği vurgulanarak "Covid-19 zayıflıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı gözler önüne serdi. Şimdi uluslararası toplum olarak mevcut krizin ötesinde barışçıl işbirliği içinde harekete geçme fırsatını kullanmalıyız" denildi.

Gelecekte de salgınlar ve ciddi sağlık krizleri yaşanacağına ve bunun an meselesi olduğuna işaret edilen bildiride hiçbir ülke ve hiçbir uluslararası kuruluşun bu krizler karşısında tek başına duramayacağı kaydedildi.

Yapılacak bir uluslararası antlaşmayla sağlık sistemi, tehlikelere karşı uyarı sistemleri, ilaç, koruyucu donanım ve aşıların daha iyi dağıtımı alanlarında işbirliğinin artırılabileceğine dikkat çekildi.

Bildiride Almanya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İspanya, Norveç, Sırbistan, Arnavutluk, Güney Kore, Kenya, Fiji, Portekiz, Romanya, İngiltere, Ruanda, Şili, Kosta Rika, Güney Afrika, Trinidad ve Tobago, Tunus, Senegal, Endonezya ve Ukrayna liderlerinin imzası yer aldı.

Bildiriye 23 ülke devlet ve hükümet başkanının yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da imza attı.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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