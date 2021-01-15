 Gelecek Partili Selçuk Özdağ′a saldırı | TÜRKİYE | DW | 15.01.2021

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TÜRKİYE

Gelecek Partili Selçuk Özdağ'a saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanarak hastanede tedaviye alındı.

Selcuk Özdağ hastaneye kaldırıldı

Selcuk Özdağ hastaneye kaldırıldı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da sabah saatlerinden evinden çıkıp aracına bineceği sırada kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyla ilgili partiden yapılan açıklamada, "Selçuk Özdağ, Ankara'da aracına bineceği esnada, silahlı sopalı bir grubun saldırısına uğramıştır. Başından ve yüzünden aldığı darbeler neticesinde hastaneye kaldırılmış ve tedavisi devam etmektedir" denildi.

Davutoğlu'ndan tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Dün il kongresi için gittiği Mardin’de programını yarıda keserek Ankara'ya döneceğini belirten Davutoğlu, Özdağ'a yönelik saldırıyı "siyasi terör" olarak niteledi. "Selçuk Özdağ, evinden çıktığı sırada planlı ve silahlı bir saldırıya uğramıştır. Olayın detaylarını araştırıyoruz. Eğer bir siyasi evinin önünde silahlı birkaç kişinin saldırısına uğramışsa bunun hiçbir izahı olamaz, bu açık bir terör faaliyetidir. Gerekenin yapılmasını herkesten bekleriz" diyen Davutoğlu, "Eğer bu tür saldırılara izin verilirse sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır" ifadelerini kullandı.

Valilikten açıklama
Saldırı Selcuk Özdağ otomobile binerken meydana geldi

Saldırı Selcuk Özdağ otomobile binerken meydana geldi

Ankara Valiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada ise, "26'ıncı Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

 

DHA/ TY, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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