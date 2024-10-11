Gebze'deki hayvan ölümleri hakkında soruşturma başlatıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın ölü olarak bulunmasına yönelik hayvanseverlerin tepkileri sürerken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Pelitli Mahallesi'nde bulunan Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni bugün ziyaret eden bir kişi, geçen Çarşamba günü geldiği merkezde gördüğü hayvanların bu kez olmadığını fark etti. Etrafı gezen kişi, merkezin arka kısmındaki çöp konteynerlerinde poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi. 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın iğneyle zehirlenip öldürüldüğü iddiaları üzerine hayvanseverler ve belediye yetkilileri de merkeze gitti.

Hayvanların öldürülmesiyle ilgili olarak Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Gebze Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise cansız sokak hayvanı görüntülerini takiben ilgili ve yetkililerin açığa alındığı belirtilerek, ölen hayvanlar hakkında şu bilgiler verildi:

"Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9 tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4 tanesi trafik kazası ile ölen ve 2 adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir."

İlgililer açığa alındı

Gebze bölgesinde, kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanının yaşadığı belirtilen açıklamada, "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler, kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatı ile Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır" ifadelerine vurgu yapıldı.

Yaşanan olay ile ilgili başlatılan soruşturmada olay yeri inceleme ekipleri hayvanların olduğu yerde ve merkezde inceleme gerçekleştirdi. Hayvanların zehirli iğne ile öldürüldüğü iddiası üzerine olay yeri inceleme ekipleri ölü hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişesini delil olarak aldı. Ayrıca bölgedeki çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

Gebze'de cansız hayvanların bulunması üzerine hayvanseverler Rehabilitasyon Merkezi'nde toplandı Fotoğraf: DHA

Bu arada, CHP Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler ve Mühip Kanko, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve hayvanseverlerin alanda bekleyişi sürüyor.

Türkiye'de sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Temmuz ayı sonunda TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Kabul edilen düzenleme sokak köpeklerinin öldürülmesinin önünü açtığı için siyasi muhalefet ile hayvanseverlerin tepkilerine yol açmıştı.

DW, DHA/JD, AÜ

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