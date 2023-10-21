Gazze'ye yardım taşıyan tırlar sınırdan geçmeye başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan sivillerin iki haftadır beklediği insani yardımlar bu bölgeye ulaştırılmak üzere Refah Sınır Kapısı'ndangeçmeye başladı.

Mısır'daki bu sınır kapısının açılmasıyla birlikte insani yardım taşıyan tırlar Gazze'ye girdi.

Hamas, ilk konvoyun ilaç, tıbbi malzeme ve konserve gıda yüklü 20 tırdan oluştuğunu duyurdu.

Gazze'ye girmesi planlanan 200'den fazla tır ve yaklaşık 3 bin ton yardımın Refah Sınır Kapısı'nda ya da yakınlarında hazır şekilde bekletiliyordu.

Fotoğraf: REUTERS

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çarşamba akşamı İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan günde 20 tır insani yardım ulaştırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. İsrail, yardımların Hamas militanlarının eline geçmemesini ve sadece Gazze Şeridi'nin güneyinde dağıtılmasını şart koşmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze'de 2 bin tır yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

İsrail ile Hamas arasındaki son çatışmalardan önce Gazze'ye günde 450 tır yardım ulaştırılıyordu.

Geçmişteki çatışmalarda yardımlar, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom kapısından Gazze'ye ulaştırılıyordu. Ancak İsrail, Hamas'ın elindeki tüm rehineler serbest bırakılmadan topraklarından Gazze'ye herhangi bir yardım geçmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

Mısır, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından sınırın Gazze tarafı İsrail ordusunca bombalandığı için Refah kapısını kapalı tutuyordu. Mısır'ın Sina Yarımadası'na açılan Refah, Gazze'nin İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek sınır kapısı olma özelliği taşıyor. İsrail'in Hamas saldırısı sonrası Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede su, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

DW,rtr,AP/CÖ,EC

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