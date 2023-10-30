Gazze'ye insani yardım taşıyan 33 tır daha ulaştı

BM, Gazze'ye 33 tır daha gönderildiğini, ancak halkın daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Bölgede, İsrail ordusu ile Hamas arasında çatışmalar da sürüyor.

Gazze'de İsrail birlikleri ile Hamas arasında çatışmalar sürerken, bölgeye yeni bir yardım konvoyu ulaştı. Birleşmiş Milletler İnsan Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından bu sabah yapılan açıklamada, bunun 21 Ekim'den bu yana Gazze'ye gönderilen en büyük yardım sevkiyatı olduğu belirtildi. OCHA, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan su, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 33 tırın geçtiğini kaydetti.

OCHA, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana toplam 117 yardım tırının Gazze'ye ulaştığını belirtti. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılar sonrasında Gazze Şeridi'ni abluka altına alması öncesinde ise günde yaklaşık 500 tır yardım gönderiliyordu.

ABD'li bir yetkili dün yaptığı açıklamada, İsrail'in günde 100 yardım tırının geçmesini kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. OCHA, Gazze'ye yardım gönderilmesini memnuniyetle karşılarken, bölgede yaşayan yaklaşık 2,4 milyon Filistinli için yardım ihtiyacının çok daha büyük olduğuna dikkat çekti. Özellikle, tıbbi malzeme, su ve yakıta ihtiyaç olduğu belirtiliyor. İsrail ise Hamas'ın silah ve patlayıcı yapımında kullanabileceği gerekçesiyle bölgeye yakıt gönderilmesini engelliyor.

İsrail ordusu: Onlarca terörist öldürüldü

Gazze Şeridi'nde İsrail kara birlikleri ile Hamas arasında çatışmalar da devam ediyor. İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, "onlarca teröristin" öldürüldüğünü bildirdi. Ordu Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "teröristlerin binalarda ve tünellerde barikatlar kurarak, birliklere saldırmaya çalıştığını" belirtti. Açıklamada, bunun üzerine, karadan yönlendirilen bir savaş uçağının "20'den fazla Hamas teröristinin bulunduğu bir binayı" bombaladığı kaydedildi.

Gazze İsrail Ordusu'nun havadan saldırıları devam ediyor Fotoğraf: Yasser Qudih/REUTERS

İsrail ordusu, son 24 saat içinde aralarında silah depoları, tanksavar füzeleri için fırlatma üniteleri ve Hamas'ın karargahlarının bulunduğu 600'dan fazla hedefin vurulduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ise Gazze'de İsrail birlikleri ile "şiddetli çatışmalar" yaşandığını duyurdu. Radikal İslamcı Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından dün akşam yapılan açıklamada "Savaşçılarımız Gazze Şeridi'nin kuzeybatısında işgalci birliklere karşı makineli tüfekler ve tank savar silahlarla şiddetli bir çatışma yürütüyor" denildi. Kassam Tugayları açıklamada, İsrail'in Erez'deki askeri üssüne "havan topu ve roket" saldırısı düzenlendiğini belirtti. İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki Erez Sınır Kapısı, 7 Ekim'den bu yana kapalı.

İsrail ordusunun Pazar akşamı yaptığı açıklamaya göre 239 kişi Hamas'ın elinde rehin Fotoğraf: Bernd Riegert/DW

Rehine sayısı 239'a yükseldi

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından İsrail tarafında yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti. Hamas'ın kaçırdığı kişilerin sayısının da daha önce açıklanandan daha fazla olduğu belirtildi. İsrail ordusunun Pazar akşamı yaptığı açıklamaya göre 239 kişi Hamas'ın elinde rehin. Daha önce bu sayı 229 olarak açıklanmıştı. Hamas, şimdiye kadar dört rehineyi serbest bıraktı. Hamas'ın verdiği bilgilere göre, çatışmaların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da 8 bini aştı.

AFP, dpa/JD, HT

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