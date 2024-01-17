Gazze'ye ilaç ve insanî yardım sevkiyatı için anlaşma

İsrail ile Hamas arasında, Katar ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan anlaşma uyarınca Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelere ilaç sevkiyatı karşılığında Filistinli sivillere de ilaç ve insani yardım gönderilecek.

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli esirlere ilaç ulaştırılması için Katar ve Fransa'nın arabuluculuğunda anlaşmaya varıldı.

Katar resmi haber ajansı QNA, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'deki İsrailli rehineler için gerekli ilacın sevkiyatı karşılığında Gazze'deki sivillere de ilaç ve diğer insanî yardımın ulaştırılması konusunda anlaştığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, anlaşma haberini teyit ederek Fransa'dan satın alınan ilaçların uçaklarla Mısır'a taşınacağını, ardından Katarlı temsilciler tarafından Gazze Şeridi'ne ulaştırılacağını kaydetti.

Anlaşmaya göre ilaçlar Gazze'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah kentindeki bir hastaneye vardıktan sonra bölgedeki Kızılhaç görevlileri tarafından rehinelere ulaştırılacak. İlaç sevkiyatının Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kriz merkezi tarafından koordine edilmesi ve üç ay sürmesi planlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı verilerine göre ilaçlar, ihtiyacı bulunan 45 rehineye ulaştırılacak. İsrail verilerine göre Hamas, 7 Ekim'de İsrail topraklarına düzenlediği saldırılarda yaklaşık 240 kişiyi rehin alarak Gazze Şeridi'ne götürmüştü. Rehinelerin, çoğu yaşlı ve kadınlardan oluşan bir kısmı, Kasım ayında İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes kapsamında serbest bırakılmıştı.

İsrailli 20'nin üstünde rehinenin de, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bombardımanları ya da İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğü bildiriliyor. Kasım ayında ilaç ihtiyacı bulunan rehine sayısı 83 olarak belirlenmişti. Aralarından 38'inin ya serbest bırakıldığı ya da öldüğü belirtiliyor. İsrail verilerine göre Hamas'ın elinde halen 132 rehine bulunuyor.

AFP/BK,JD

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