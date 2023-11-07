Gazze'ye günde 33 tır yardım malzemesi ulaşıyor

Gazze Şeridi’ne Refah sınır kapısından günde ortalama 33 tır yardım malzemesi ulaşıyor. Ancak BM'ye göre bu oran gereken yardım miktarının üçte biri.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasından beri Gazze Şeridi’ne günde ortalama 33 tır yardım malzemesi ulaşıyor. Filistin Kızılayından Pazartesi akşamı yapılan açıklamaya göre 21 Ekim'de Refah sınır kapısının yeniden açılmasından bu yana 569 tır yardım malzemesi Gazze Şeridi’ne ulaştı. Açıklamada sadece Pazartesi akşamı 93 tır yardım malzemesinin sınırdan geçiş yaptığı belirtiliyor.

BM: Günde 100 tır yardım malzemesine ihtiyaç var

Birleşmiş Milletlere (BM) göre Gazze Şeridi’ndeki 2 milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için günde 100 tır yardım malzemesine ihtiyaç bulunuyor.

7 Ekim tarihinde Hamas’ın İsrail'e düzenlediği saldırılar sonrasında Refah Sınır Kapısı birkaç gün açık kalmış ancak 10 Ekim'de Mısır sınır geçişini bölgedeki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek kapatma kararı almıştı. Mısır yardım malzemelerinin geçişine imkan sağlamak için 21 Ekim'de sınır kapısını tekrar açmıştı.

Sivillerin geçişine yeniden izin

Öte yandan dün akşam radikal İslamcı Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi’ndeki sınır muhafızları Refah sınır geçişinin Pazartesi akşamından itibaren Mısırlılar, yabancı ülke vatandaşları ve çifte vatandaşlar için yeniden açıldığını duyurdu. Listede yer almayanların Refah sınır kapısından geçiş yaparak Gazze Şeridi’ni terk edemeyeceği belirtildi. Refah Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki tek sınır kapısı konumunda.

Hamas Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği (AB), ve birçok başka ülke tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

Dpa/ SSB, BÖ

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