Gazzeli yetkililer: İsrail tankları çadır kampını vurdu

Gazze'deki sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Refah'ta Filistinli sığınmacıların kaldığı çadır kampına İsrail'in düzenlediği saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu ise saldırıyı yalanladı.

İsrail'in Refah'ın batısında Filistinli sığınmacıların kaldığı bir çadır kampa düzenlediği saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de acil servis çalışanlarının verdiği bilgilere göre sahil kesiminde, İsrail'in Refah'taki sivillere gitme tavsiyesinde bulunduğu El Mavasi'deki çadır kampına 4 tank mermisi isabet etti. Ölenlerden 12'sinin kadın olduğu açıklandı. İsrail Ordusu Sözcüsü ise olaydan haberlerinin olmadığını söyledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Son birkaç saat içinde gelen haberlere karşın İsrail Savunma Kuvvetleri El Mavasi İnsani Bölgesine saldırıda bulunmamıştır" denildi.

Refah'taki görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre İsrail tank ve zırhlı araçları Refah kentinin merkezine girdi. Bir görgü tanığı İsrail tanklarının "Refah kentinin merkezindeki El Avda kavşağında konuşlandığını" belirtti. Bir başka görgü tanığı da İsrail tanklarının ve üzerinde makineli tüfek bulunan zırhlı araçlarının El Avda Camii yakınında görüldüğünü aktardı. İsrail ordusu ise Refah bölgesinde yaklaşık 3 hafta önce başlayan askeri operasyonun sürdüğünü belirterek kent merkezine girip girmedikleri yönünde yorum yapmadı. AFP'ye konuşan Abdül Hatib adlı bir Filistinli "İnsanlar şu anda evlerinde çünkü hareket eden herkes İsrail insansız hava araçları tarafından vuruluyor" dedi.

İsrail'in düzenlediği bir saldırı bölgesinde enkaz başında toplanmış Filistinliler Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AP Photo/picture alliance

İsrail ordusu: Saldırı yangına neden olmadı

İsrail ordusunun Pazar günü sığınmacıların kaldığı bir çadır kampa düzenlediği ve 45 kişinin ölümüne neden olan hava saldırısı dünya genelinde tepki çekmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı görüşmek üzere acil olarak toplanacak.

İsrail ordusu toplantı öncesinde bir açıklama yaparak Pazar günü düzenledikleri saldırının Refah'taki kampta meydana gelen ölümcül yangına "neden olamayacağını" söyledi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari "Mühimmatımız tek başına bu büyüklükte bir yangına neden olmuş olamaz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in saldırılarının sürmesi halinde Refah'taki son hastanenin de kaybedileceğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Gazze ve Batı Şeria sorumlusu Richard Peeperkorn "Saldırılar sürerse, Refah'taki son hastaneyi de kaybedeceğiz" diye konuştu. Peeperkorn "tam bir istila" olması halinde kötü donatılmış sahra hastanelerde hastaları tedavi etme planının işe yaramayacağını ve ölüm sayılarının çok daha yüksek olacağını söyledi.

Reuters, AFP / EC, JD

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