 Gazze′den atılan roket Netanyahu′nun mitingini böldü | DÜNYA | DW | 26.12.2019

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DÜNYA

Gazze'den atılan roket Netanyahu'nun mitingini böldü

İsrail Başbakanı Netanyahu, seçim mitingini, Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırısı sonrası güvenlik gerekçesi ile tamamlayamadı. Öte yandan Likud bugün yeni genel başkanını seçiyor.

Arşiv - İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Arşiv - İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırısının ardından İsrail ordusu, Filistin bölgelerinde çok sayıda hedefi bombaladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin radikal İslamcı Hamas'a ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi. Gazze Şeridi'nden yapılan roket saldırısı nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Aşkelon kentinde yapılan mitingi güvenlik gerekçesi ile tamamlayamadı. Ülkenin güneyinde yer alan şehirde yapılan etkinlik, Gazze şeridinden İsrail'e yönelik füze saldırısı nedeniyle yarıda kesildi. İsrail'in KAN 11 televizyonunda yayınlanan görüntülerde bir güvenlik görevlisinin Netanyahu'yu alarm verildiğine dair bildilendirdiği ve bunun üzerine Netanyahu'nun yaklaşık yüz kişiden oluşan destekçilerini selamladıktan sonra eşi Sara Netanyahu ile birlikte güvenli bir bölgeye götürüldüğü görülüyor.

Arşiv - Gazze şehrinden İsrail'e fırlatılan bir roket (12.11.2019)

Arşiv - Gazze şehrinden İsrail'e fırlatılan bir roket (12.11.2019)

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e fırlatılan roketin, İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nden yapılan saldırı nedeniyle, aralarında Aşkelon'un da bulunduğu birçok kentte alarm verilmişti.

Likud yeni liderini seçecek

Benyamin Netanyahu'nun Aşkelon mitingi, partisi Likud'un genel başkanlık yarışı ile ilgiliydi. Parti delegeleri, bugün yapılacak oylama ile Likud partisinin genel başkanını seçecek. 70 yaşındaki Benyamin Netanyahu'ya parti içinde verilen desteğin, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması ve hükümet kurmada gösterdiği başarısızlık nedeniyle azaldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre Netanyahu'ya rakip olan eski İsrail Eğitim ve İçişleri Bakanı, 53 yaşındaki Gideon Saar'ın genel başkanlık yarışını kazanma şansı var.  Likud partisine genel başkan seçilecek olan isim, önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan İsrail Parlamento Seöimleri'nde Likud'un başbakan adayı olacak.

AFP / ET,JD

© Deutsche Welle

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