Gazze'den hastane saldırısı açıklaması: 471 ölü

Radikal İslamcı Hamas'ın kontrolünde olan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, El Ehli Baptist Hastanesi'ne dün akşam düzenlenen füze saldırısında en az 471 kişinin yaşamını yitirdiği, 324 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların 28'inin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ancak söz konusu veriler henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Hamas, füze saldırısından İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail olayın sorumluluğunun Filistinli milis gücü İslami Cihad'da olduğunu ileri sürüyor.

Can kayıpları artıyor

Hamas kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan güncel verilere göre İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında şimdiye dek en az 3 bin 478 Filistinli öldürüldü. Ayrıca İsrail hava saldırıları nedeniyle 12 binden fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. İsrailli yetkililerin açıkladığı rakamlara göre, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik büyük çaplı saldırılarından bu yana İsrail tarafında bin 400 kişi öldürüldü. Her iki tarafta da kurbanların çoğunluğunu siviller oluşturuyor.

Hamas'tan dünya çapında protesto çağrısı

Öte yandan Hamas bu Cuma günü ve hafta sonu dünya çapında protestolar düzenlenmesi çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hamas'ın bir temsilcisi çarşamba günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaptığı açıklamada, "Filistin, Arap ve İslam uluslarının halklarını önümüzdeki Cuma günü tüm şehirlerde gösteri yapmaya çağırıyoruz" dedi. Hamas temsilcisi gösterilerin Pazar günü de devam ettirilmesini istedi.

AFP,dpa/TY,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?