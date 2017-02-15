 Gazze′deki patlamada ölü sayısı 20′ye yükseldi | DÜNYA | DW | 10.05.2021

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DÜNYA

Gazze'deki patlamada ölü sayısı 20'ye yükseldi

Gazze'deki sağlık yetkilileri, bölgedeki patlamada dokuzu çocuk yirmi kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail, Hamas'ın Mescid-i Aksa'daki olaylar nedeniyle gerçekleştirdiği roket saldırılarına misilleme yaptığını bildirmişti.

Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler

Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler

Gazze'deki sağlık yetkilileri, bölgenin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde bir patlama yaşandığını duyurdu. Associated Press'in haberine göre, Filistinli yetkililer, Gazze'deki patlamada dokuzu çocuk, yirmi kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

İsrail ordusu, Hamas'ın roket saldırılarına misilleme olarak Gazze'deki "askeri hedefleri" vurduğunu, sekiz militanın saldırılarda öldürüldüğünü açıklamıştı. AFP'ye konuşan Hamas kaynakları, İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırısında bir Hamas komutanının öldürüldüğünü doğruladı.

Gazze'deki Hamas militanları, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi nedeniyle İsrail'e yönelik roket saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusu, Kudüs'te sirenlerin çalmasına neden olan saldırılarda yedi roketin fırlatıldığını duyurdu. Ordu, roketlerden ikisinin hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edildiğini, üçününse boş arazilere düştüğünü bildirdi. Diğer roketlerin akıbetı bilinmiyor.

Hamas'tan açıklama

Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'den fırlatılan roketleri, İsrail'in Kudüs'teki "suçlarına ve saldırganlığına" bir cevap olarak nitelendirdi. "Bu, düşmanın iyi anlaması gereken bir mesaj" ifadesini kullanan Ubeyde, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yeniden işgal etmesi ya da Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinli ailelerin tahliye edilmesi hâlinde yeni saldırılar düzenleyeceklerini belirtmişti.

Hamas, Mescid-i Aksa'daki tüm güvenlik güçlerini ve bölgedeki Yahudi yerleşimcileri geri çekmesi için İsrail'e TSİ 18'e kadar süre tanımıştı. Hamas, son çatışmalarda gözaltına alınan tüm Filistinlilerin de serbest bırakılmasını talep etmişti.

Yüzlerce yaralı daha

Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrailli güvenlik güçleriyle Filistinliler arasındaki çatışmalar bugün de devam etmişti.

Uluslararası haber ajansları olaylarda İsrail polisinin göz yaşartırıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise taş atarak karşılık verdiğini bildirmişti.

Filistin Kızılayı, 305 kişinin yaralandığını, bu kişilerden yedisinin durumunun ciddi olduğunu bildirdi. İsrail polisi ise 21 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

DW,dpa,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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