Gazze'de "soykırıma yardım" davasında Almanya'dan savunma

Nikaragua'nın, İsrail'e verdiği askerî destekle "Gazze'deki soykırıma yardım" suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada bugün Almanya savunmasını sundu. Dün Nikaragua'nın suçlamalarının dinlendiği duruşmayla başlayan davada ilk etapta Nikaragua'nın ihtiyati tedbir talepleri karara bağlanacak.

Almanya'nın hukuki temsilcisi Tania von Uslar-Gleichen, suçlamayı kesin dille reddederek Nikaragua'nın iddialarının "yargılama sürecinde taraf olmayan İsrail'in eylemleriyle ilgili değerlendirmelere" dayandığını, pratikte ve hukuken bir dayanağının bulunmadığını kaydetti.

"İsrail'in güvenliğinin Almanya dış politikasının merkezinde yer almasının nedeni tarihimizdir" diyen Tania von Uslar-Gleichen, "Silah ve diğer askerî teçhizat ihracatı dahil Almanya'nın İsrail'e sağladığı destek, bu tedarikin niteliği ve amaçları Nikaragua tarafından kaba bir şekilde çarpıtılmaktadır" ifadesini kullandı.

Almanya'nın hukuk ekibinden Christian Tams da, Almanya'nın Ekim ayından bu yana İsrail'e sadece dört silah ihracatına onay verdiğini, bunlardan üçünün test ya da talimlerde kullanılan donanım olduğunu belirtti.

UAD'nin 16 üyeli yargıçlar heyetine Almanya'nın Filistinliler için gönderdiği insanî yardım malzemelerinin uçaktan atılırkenki fotoğraflarını gösteren Tams, "Berlin'in son derece zor koşullar altında her gün Filistinlilere yardım sağlamaya devam ettiğini ve uluslararası partnerlerle yapıcı bir iş birliği içinde olduğunu" söyledi.

"İsrail'in mahkum edildiği bir karar yok"

Almanya'yı temsil eden hukukçulardan Samuel Wordsworth da Mahkeme'nin Almanya'nın BM Sözleşmesi çerçevesinde soykırıma engel olma yükümlülüğünü yerine getirmediğine hükmedemeyeceğini, çünkü Mahkeme'nin İsrail'in Sözleşme'yi ihlal ettiğine hükmettiği bir kararın bulunmadığını kaydetti.

Nikaragua, Almanya'nın İsrail'e silah tedariki yoluyla 1948 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunuyor. Nikaragua açtığı davada İsrail'e silah ve diğer askerî teçhizat sevkiyatının durdurulması ile BM Filistin Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) durdurulan yardım ödemelerinin yeniden başlatılması şeklindeki ihtiyati tedbir önlemleri de talep ediyor.

Davada Almanya'yı temsil eden hukuk ekibi Fotoğraf: Robin van Lonkhuijsen/ANP/picture alliance

Dün başlayan davanın ilk duruşmasında Nikaragua'nın avukatları, Berlin'in desteğinin "Gazze'de İsrail'in soykırım eylemlerini mümkün kıldığı ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini" iddia etmişti. Nikaragua'nın avukatları Alman hükümetinin bir yanda İsrail'e silah tedarik ederken diğer yanda Filistinlilere insanî yardım sağlamasını "acınası" bir durum olarak nitelendirmişti.

Mahkeme'nin ön kararını açıklamasının haftalar sürebileceği belirtiliyor. Nikaragua'nın açtığı ana davanın sonuçlanmasının ise yıllar sürmesi bekleniyor.

Almanya ABD'nin ardından en büyük ikinci tedarikçi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre Almanya, ABD'nin ardından İsrail'e en fazla silah tedariki yapan ikinci ülke. Nikaragualı yetkililer sadece Almanya'ya karşı dava açmalarını, ABD'nin UAD'yi tanımaması ve Soykırım Sözleşmesindeki ilgili protokolü imzalamamasıyla gerekçelendirmişti.

Birleşmiş Milletler'in en üst düzey yargı mercii konumundaki Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e karşı Güney Afrika'nın açtığı soykırım davası da devam ediyor. Mahkeme, ihtiyati tedbir talebiyle ilgili ön kararında İsrail'in soykırım eylemlerini engellemek için tüm önlemleri almasına hükmetmişti. UAD kararlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmakla birlikte, Mahkeme'nin kararların uygulanmasını sağlayacak mekanizmaları bulunmuyor.

AFP,AP/BK,BÖ

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