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Gazze'de son bir günde 133 kişi daha öldürüldü

9 Aralık 2023

İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de, son 24 saat içinde 133 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. EANA da, Gazze'de yaşamını yitiren AA kameramanı Es-Savvaf için bir mesaj yayınladı.

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Gazze'deki Han Yunus kentinde, İsrail saldırıları sonrası yıkılan bir binanın enkazının çevresinde çok sayıda insan - (08.12.2023)
Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının en yoğun yaşandığı kentlerden biri Han YunusFotoğraf: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'nin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son 24 saat içinde 133 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 71 ölü ve 160 yaralının Al Aksa Hastanesi'ne, 62 ölü ve yaklaşık 100 yaralının da Nasır Kliniği'ne getirildiği bildirildi.

İsrail'in hava saldırılarını Gazze'nin merkezi ve güneyindeki hedeflere yoğunlaştırdığı, kara birliklerinin de bölgenin kuzeyi ve güneyinde ilerlediği belirtiliyor. Özellikle güneydeki Han Yunus kentinde çok yoğun çatışmalar yaşandığı aktarılıyor.

İsrail Ordu Sözcülüğü, Cumartesi günü Arapça bir duyuru yayınlayarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, sivil halk için Han Yunus'tan bir tahliye koridoru açılmasına izin verileceği bildirildi. İsrail Ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah sınır kapısından insani yardımların geçişi için, o bölge ile sınırlı olmak üzere, tek taraflı dört saatlik bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarına saldırısı ile başlayan çatışmalarda, bugüne dek İsrail tarafında en az 850'si sivil olmak üzere bin 200'den fazla insan hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarında ise, Hamas'a bağlı sağlık bakanlığının verilerine göre yaklaşık 17 bin 490 kişi öldü. Ancak bu rakam tarafsız kurumlar tarafından teyit edilemiyor.

EANA'dan hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı için mesaj

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Aralık ayı başında, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muntasır es-Savvaf için bir mesaj yayınladı. "EANA Muntasır es-Savvaf'ın trajik kaybından derin üzüntü duymaktadır" ifadelerine yer verildi.

EANA Başkanı Alexandru Giboi, "Ölen gazetecinin ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına içten taziye dileklerimizi iletiyoruz. Bu trajik olay, medya profesyonellerinin çatışma bölgelerinde karşılaştığı tehlikelerin acı bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde çalışan gazeteciler için daha fazla güvenlik ve koruma çağrısında bulunan EANA yönetimi, gazetecilere yönelik her türlü şiddeti kınayarak, onların çatışma bölgelerinden halka güvenilir bilgi sağlamadaki kritik rolüne dikkat çekti.

63 gazeteci öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre, savaşın başlangıcından bu yana Gazze'de 63 gazeteci öldürüldü. Komite, bu sayının içinde 56 Filistinli, dört İsrailli ve üç Lübnanlı gazetecinin bulunduğunu belirtti. CPJ'ye göre, Gazze Şeridi'ndeki gazeteciler, yıkıcı hava saldırıları, kesilen iletişim yolları, malzeme sıkıntıları ve elektrik kesintileri nedeniyle özellikle risk altında.

 

AI,ET / dpa

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