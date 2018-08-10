Gazze'de saldırmazlık anlaşması

Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen roket saldırılarına İsrail'in ağır misillemede bulunmasının ardından Hamas ile İsrail arasında çatışmaların durdurulması için anlaşmaya varıldığı açıklandı. Yoğun İsrail hava saldırılarının ardından Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecenin sakin geçtiği bildiriliyor.

Gazze Direniş Komitesinden yapılan açıklamada Mısır ve Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Nikolay Mladenov'un arabuluculuğuyla karşılıklı saldırmazlık anlaşmasına varıldığı ve uzlaşmanın İsrail'in uyması şartıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. Direniş komitesinde radikal İslamcı Hamas örgütü de temsil ediliyor. İsrail'den uzlaşmayı teyit edici açıklama henüz gelmedi.

İsrail hava kuvvetlerinin bir gece önce Hamas'ın Gazze'deki mevzilerini hedef alan bombardımanı sırasında hamile bir kadın ile 18 aylık çocuğu ve bir Hamas militanının öldürüldüğü açıklanmıştı. Açıklamayı yapan Filistin Sağlık Bakanlığı bombardımanlarda 27 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu ise Hamas'ın roket saldırılarının yedi kişinin yaralanmasına yol açtığını açıklamıştı.

Roket saldırısına ağır misilleme

Perşembe sabahına kadar İsrail topraklarına 150 roketin isabet ettiği ve İsrail güvenlik kabinesinin orduya "terörist unsurlara sert mukabelede bulunulmasını" bildirdiği açıklandı. Açıklamada 30'dan fazla roketin zararsız hale getirildiğine ve diğerlerinin de çoğunlukla boş araziye düştüğüne yer verildi. İsrail ordu sözcüsü saldırılara misilleme amacıyla, aralarında eğitim kampları, depolar ve bir silah imalathanesinin de bulunduğu Hamas'a ait 150 hedefin bombalandığını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı son çatışmaların endişeyle kaydedildiğini duyurdu. Berlin'de yapılan açıklamada, Mısır ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen anlaşmazlığı giderme çabalarına hız verilmesinin gerektiği belirtildi. Hamas'ın İsrail'e düzenlediği roket saldırıları Fransa tarafından da kınandı. İsrail devletini ortadan kaldırma iddiasındaki Hamas İsrail, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor.

Hamas ile İsrail 2007 yılından bu yana üç kez savaşmıştı. Filistinlilerin 30 Mart'ta başlattıkları sınırdaki protesto eylemleri sırasında en az 160 Filistinli öldürülmüştü.

DW, dpa/AG, BK

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