Gazze'de hava saldırısında hastane vuruldu

Gazze'deki hava saldırısında bir hastane vuruldu, en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hamas İsrail'i, İsrail de İslami Cihad'ı suçladı.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında bir hastanenin vurulduğu, yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tedavi gören hastaların yanı sıra yerinden edilmiş Filistinlilerin de sığındığı El Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Hamas, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken açıklamada yüzlerce kişinin de enkaz altında bulunduğu kaydedildi. Gazze'deki Hamas hükümeti, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

İsrail ordu sözcüsüDaniel Hagari, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada konuya ilişkin haberlerin incelendiğini bildirdi. "Olayla ilgili tüm bilgilere henüz sahip olmadıklarını" belirten sözcü, "Çok sayıda hava saldırısı, çok sayıda başarısız roket atışı ve Hamas kaynaklı yalan haber bulunuyor" açıklaması yaptı.

İsrail askeri yetkilileri, daha sonra saldırıdan İslami Cihad'ın sorumlu olduğunu iddia etti.

Erdoğan kınadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayı sosyal medya hesabı X aracılığıyla kınadı.

Erdoğan, mesajında saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak şu sözlere yer verdi:

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

Kılıçdaroğlu: İnsanlığa karşı suç işlenmiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada Gazze'de bir hastanenin vurulmasını sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!" ifadelerini kullandı.

Katar, Ürdün ve İran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden saldırıya kınama açıklaması gelirken Dünya Sağlık Örgütü de hastaneye yönelik saldırıyı kınadı.

dpa,DW/TY,BK

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