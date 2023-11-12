Gazze'de hastane etrafında çatışmalar kaygı yaratıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusu ile radikal İslamcı Hamas güçleri arasındaki şiddetli çatışmaların bölgedeki hastanelerin etrafında devam etmesi hastanelerin durumunu kritik hale getirirken Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü (MSF) çatışmaların durdurulmaması veya hastaların tahliye edilmemesi halinde "hastanelerin morga dönüşeceğini" belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bu katliamı ateşkes ile anında ya da en azından hastaların tıbbi tahliyesi için durdurmazsak bu hastaneler birer morga dönüşecek" dedi.

Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'nın yöneticisi Muhammed Ebu Salmiya, hastanenin tamamen kuşatıldığını ve etrafta bombardıman olduğunu ifade etti. Salmiya, "Sağlık ekibi çalışamıyor ve onlarca ceset ne yönetilebiliyor ne de gömülebiliyor" diye konuştu.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden bir cerrah olan ve Şifa hastanesinde çalışan Muhammed Obeid, hastane içerisindeki 600 kadar ameliyat geçirmiş hasta, 40 kadar bebek ve yoğun bakımdaki 17 hasta için su, elektrik, yiyecek veya internet bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

Obeid sosyal medyada yayınladığı sesli bir mesajda, elektrik kesintisi nedeniyle küvözdeki iki bebeğin ve solunum cihazına bağlı bir yetişkin hastanın vefat ettiğini söyledi. "Hastanenin etrafındaki her şeyi vurdular ve hastane de çoğu kez vuruldu" diyen Obeid, keskin nişancıların hastane içindeki dört hastayı vurduğunu belirtti.

DSÖ'den hastaneler için uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Şifa hastanesindeki duruma dair endişelerini dile getirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı yazılı açıklamada, "DSÖ sağlık çalışanları, aralarında yaşam desteği alan bebekler de dahil olmak üzere yüzlerce hasta ve yaralı hasta ve hastane içerisindeki yerlerinden edilmiş insanların güvenliklerinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Gazze'deki Şifa hastanesinin etrafından İsrail ile Hamas arasında çatışmalar sürüyor. Fotoğraf: Ismail Zanouin/AFP/Getty Images

İsrail ordusu Cumartesi yaptığı açıklamada, Şifa hastanesi etrafında bir kuşatma olduğu veya hastaneyi hedef alan saldırı iddialarını reddederek bu iddiaları "yalan haber" olarak nitelendirdi.İsrail ordusu ayrıca, Şifa hastanesinin talebi üzerine "pediatri bölümündeki bebeklerin daha güvenli bir hastaneye nakli için gerekli yardımı sağlayacaklarını" belirtti. Ordu, Gazze'deki Rantisi hastanesinin çocuk bölümünün halihazırda "tahliye edildiğini" belirtti. İsrail, genel olarak Hamas'ın hastaneleri komuta merkezi ve saklanma yeri olarak kullandığını ifade ederken Hamas bu iddiaları reddediyor.

"36 hastaneden 20'si faal değil"

BM'nin Acil Yardım Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamaya göre Gazze'deki 36 hastanenin 20'si "artık faal değil." Filistin Kızılayı da bir açıklama yaparak, uluslararası camia ve insan hakları örgütlerinden Gazze'deki Kudüs hastanesindeki insanları korumak adına "anında ve hızlıca" müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu. Filistin Kızılayı yakınlardaki saldırıların hastanenin sallanmasına neden olduğunu ve içinde 500 kadar hasta ile 14 bin yerinden edilmiş insanın bulunduğu "hastaneye yönelik şiddetli saldırı" olduğunu açıkladı. Açıklamada, anne sütüne alternatif bebek mamalarının olmaması nedeniyle bebeklerin su kaybından vefat ettikleri de belirtildi.

Hamas kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptıkları açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden hava saldırıları ve topçu atışları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 11 bin 78 kişinin öldüğünü belirtti. Bu

nların yüzde 40'ının çocuk olduğu ifade edildi. Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas, 7 Ekim'de Gazze'den İsrail'e geçerek terör saldırılarında bulunmuş, bin 200 kadar insanı öldürmüş, 240 kadar insanı da rehin almıştı.

AFP,rtr / DÇÜ, JD

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