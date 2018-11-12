 Gazze′de gerilim tırmanıyor | DÜNYA | DW | 12.11.2018

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DÜNYA

Gazze'de gerilim tırmanıyor

İsrail özel kuvvetlerinin dün Gazze'ye düzenlediği operasyonun ardından bölgede gerilim artıyor. İsrail uçakları, Gazze'den İsrail'e atılan roketlerin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeyi bombalamaya başladı.

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İsrail Gazze'den atılan roketlerin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı. İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savaş uçaklarımız Gazze Şeridi'ndeki terör hedeflerini vurmaya başladı" denildi. Gazze'deki Hamas yönetimi ise, hava saldırılarında iki kişinin öldüğünü açıkladı. Sağlık yetkilileri ölenlerin sivil mi yoksa silahlı militan mı olduğuna dair bilgi vermedi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'den atıldığını belirttiği roketlerin görüntülerine de yer verdi. İsrail bir saatte 80'den fazla roketin atıldığını, bunların çoğunun Demir Kubbe adı verilen hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İsrail ordusu roketlerden birinin bir otobüse isabet ettiğini ve bir gencin ağır yaralandığını açıkladı. İsrail medyası roket saldırılarında beş kişinin daha yaralandığına yer verdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları İsrail'e fırlatılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi. Yapılan açıklamada, düşman yerleşimlere yönelik bombardıman başlatıldığı belirtildi.

İsrail ile Gazze'deki Filistinliler arasındaki gerilim, bir grup İsrail askerinin Pazar günü sivil kıyafetlerle gizlice Gazze Şeridi'ne geçerek düzenlediği operasyonun ardından yükseldi. Operasyonda yedi Filistinli ile bir İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı. İzzeddin el Kassam Tugayları komutanı Nur Baraka da ölenler arasında.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaşanan gerilimin ardından Fransa ziyaretini kısa keserek ülkesine dönmüştü.

AP/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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