Gazze'de insani durum ağırlaşıyor

İsrail- Hamas çatışması nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek Gazze Şeridi'nin güneyine sığınan yüz binlerce kişiye acil insani yardım ulaştırılması Refah sınır kapısının açılmasına bağlı.

Mısır sınırındaki Refah kapısı, uluslararası yardım örgütlerinin İsrail tarafından kuşatılan sahil şeridine sevkiyat yapabilmeleri için tek geçiş yolu olma özelliğini taşıyor.

Mısır Kızılayı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, bölgeye sevk edilmek üzere yaklaşık iki bin ton insani yardım malzemesinin sınır kapalı olduğu için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığı ifade edildi.

Refah sınır kapısının açılması konusu İsrail ve ABD arasında gerçekleşen resmi görüşmelerde de gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede insani yardım konusunun ele alındığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmede ABD, BM ve bölgedeki ortaklar arasında sivillere yönelik yardımların kolaylaştırılması için yakın işbirliğinin ele alındığını söyledi.

Hastanelerde jeneratör yakıtları tükenmek üzere Fotoğraf: SAID KHATIB/AFP

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, şu ana kadar yaklaşık bir milyon kişi, İsrail'in kara saldırısının beklendiği Gazze'nin kuzeyinden güneyine kaçtı. BM Acil Yardım Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, bölgede su, gıda ve yakıtın tükenmek üzere olduğu bildirildi.

Hastanelerde jeneratörler için yakıt tükenmek üzere

Filistin sahil şeridindeki hastaneler, acil durum jeneratörlerini çalıştırmak için 24 saatlik yakıt stokları bulunduğunu bildirdi. Jeneratörlerin çalışmaması halinde binlerce hastanın sağlık durumunun tehlikeye girmesinden korkuluyor.

Ayrıca BM Filistin Mülteciler Yardım Kurumu (UNRWA), Gazze'nin güneyinde aşırı yığılmalar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşandığını, barınma, beslenme ve psikolojik destek alanlarında yetersiz kalındığını bildirdi.

Gazze Şeridi'ne hava saldırıları devam ediyor

İsrail askeri kaynakları bombardımanların pazartesi akşamı da devam ettiğini açıkladı. İsrail, 7 Ekim'de gerçekleştirilen Hamas saldırılarının faillerinin hedef alındığını duyururken, şimdiye kadar altı üst düzey Hamas üyesinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı. Açıklamada söz konusu kişilerin Hamas'ın askeri ve siyasi kanadından oldukları kaydedildi. Hamas ise bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırılarının başlamasından bu yana 2 bin 808 Filistinli’nin yaşamını yitirdiğini, 10 bin 850 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Refah sınır kapısında bekleyen bir kamyon. Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

İsrail ateşkes haberlerini yalanladı

Öte yandan İsrail, Hamas ile ateşkes yapıldığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "ateşkes yok" ifadesine yer verildi.

Medyada yer alan bazı haberlerde yabancıların Mısır'a geçebilmeleri ve yardım malzemelerinin Gazze'ye nakliyesi için Mısır sınırındaki Refah kapısının geçici bir ateşkes ile kısa bir süre için açılmasının planlandığı belirtilmişti. Mısır ve İsrail'in, yardım malzemelerinin sınırdan geçişleri sırasındaki denetimleri konusunda anlaşmaya varamadıkları belirtiliyor. İsrail yardım malzemelerinin arasına silahların gizlenebileceğinden endişe ediyor.

ABD'den yapılan açıklamada ise Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının belirli bir süre için açılmasına yönelik ümidin korunduğu ifade edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby CNN'e verdiği demeçte, "Bu konuda çok sıkı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail, Güney Lübnan'daki 28 bölgeyi tahliye ediyor

Bu arada İsrail, İran yanlısı Hizbullah milislerinin Güney Lübnan'dan sürdürdükleri saldırılar nedeniyle sınıra iki kilometre uzaklıktaki bölgeleri tahliye etme kararı aldı. İsrail Savunma Bakanı Joav Galant'ın ofisinden yapılan açıklamada, kuzey sınırında bulunan 28 kasabanın bu bağlamda boşaltılacağı kaydedildi.

Hava saldırısı sonrasında Gazze Şeridi, Refah Fotoğraf: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

İsrail ordusu Pazar günü sınır bölgesinde dört kilometre genişliğinde bir güvenlik bölgesi oluşturulduğunu duyurmuştu.

Diplomatik girişimler sürüyor

Öte yandan, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e birçok noktadan saldırması üzerine çıkan krizin sona erdirilmesine yönelik uluslararası düzeyde diplomatik girişimler de sürüyor.

Bu bağlamda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Salı günü (yarın) İsrail'e dayanışma amacıyla bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da bu hafta içinde İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı belirtiliyor.

dpa, rtr /TY,HT

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