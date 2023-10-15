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Gazze'de can kaybı 2 bin 300'ü aştı

15 Ekim 2023

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 329'a yükseldiği açıklandı. İsrail'in bölgeye düzenlemeyi planladığı kara harekâtı için hazırlıklar sürüyor.

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Gazze'de İsrail saldırıları sonucunda yerle bir olan bir bina
Gazze'de İsrail saldırıları sonucunda yerle bir olan bir binaFotoğraf: Mohammed Fayq Abu Mostafa/REUTERS

Gazze Şeridi'ndeki sağlık bakanlığı, İsrail'in bu bölgeye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 2 bin 329 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık, Gazze'deki yaralı sayısının ise 9 bin 714 olduğunu duyurdu.

Batı Şeria'da da 54 Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazastreifen I Eine mobile israelische Artillerieeinheit feuert eine Granate aus dem Süden Israels auf den Gazastreifen.
Fotoğraf: Maya Allerruzzo/AP/picture alliance

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve bin 300'ü aşkın İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı.

Açıklanan rakamlar, bir haftadır süren İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının, 2014 yılındaki Gazze savaşında ölen Filistinli sayısını da geçtiğine işaret ediyor.

Söz konusu savaşta 50 gün içinde 2 bin 250 Filistinli yaşamını yitirmişti. Aynı savaşta 66 İsrailli asker ve beş sivil de hayatını kaybetmişti.

Son çatışmalardaki toplam can kaybı, Hamas'ın 2007 yılında Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesinden beri kaydedilen en yüksek sayıyı ifade ediyor.

Israel I Israelische Militärfahrzeuge und Panzer sind in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza zu sehen
Fotoğraf: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Netanyahu: Daha fazlası geliyor

Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyenve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest bırakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

Gazze sınırındaki askerleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
Gazze sınırındaki askerleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin NetanyahuFotoğraf: Avi Ohayon/Israel Gpo/ZUMA/picture alliance /

İsrail ordusu, Gazze'ye hava ve deniz saldırılarını da içeren "büyük bir kara operasyonu" düzenleyeceğini duyururken cephe hattındaki askerleri ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu da "Sıradakine hazır mısınız? Daha fazlası geliyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre, 7 Ekim'den beri en az 279 askerinin öldüğünü duyuran İsrail ordusu, Gazze'de teyit edilen rehine sayısının da 126 olduğunu belirtti. Hamas tarafından rehin alınan kişi sayısının 150'yi bulduğu tahmin ediliyordu.

İsrail ordusu, Gazze'ye giren özel harekât güçlerinin bazı rehinelerin cansız bedenlerine ulaştığını açıkladı.

Filistinlilere tanınan süre uzatıldı

Kara harekâtı hazırlığındaki İsrail, toplam nüfusun 2,3 milyon olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinli'ye güneye gitmeleri için çağrıda bulunmuştu.

İsrail ordusu bugün yayımladığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivilllerin güneye inebilmeleri için verdiğimühleti uzattığını duyurdu.

İsrail, daha önceden belirlenen ve herhangi bir saldırı gerçekleştirilmeyeceği açıklanan rotanın yerel saatle 10.00-13.00 arası da kullanılabileceğini belirtti.

DW,rtr,AP,dpa/CÖ,EC

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