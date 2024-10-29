Gazze'de bir apartmana düzenlenen saldırıda 93 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir apartmanı hedef alan saldırısında çoğu kadın ve çocuk 93 kişi öldü.

İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında yüze yakın kişinin öldüğü bildirildi. Gazze Sivil Savunma Ajansı, Beyt Lahiya'da bir apartmanı hedef alan saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Ebu Nasır ailesine ait binada ölenlerin sayısının 93'e ulaştığı, enkaz altındaki 40 kişiden halen haber alınamadığı kaydedildi.

Ölenlerin büyük bölümünün kadınlar ve çocuklar olduğu belirtiliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı ölenlerin en az 20'sinin çocuk olduğunu bildirdi. Yerinden edilmiş yaklaşık 200 Filistinlinin sığındığı beş katlı binanın çevresinde de ağır hasar meydana geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada da "Düşman, halkımıza karşı korkunç bir katliam daha gerçekleştirdi. Gazze'nin kuzeyi etnik temizlik ve sistematik sürgün kampanyasına tabi tutulmaktadır" denildi.

Beyt Lahiya'da bir apartmana düzenlenen saldırıda 93 kişi öldü. Fotoğraf: AFP/Getty Images

Hastane: İlk yardım malzemeleri dışında bir şey kalmadı

Bölgedeki Kemal Advan Hastanesi Direktörü Hüssam Ebu Safya, çoğu çocuk olmak üzere 35 yaralının hastanelerinde tedavi gördüğünü açıkladı. Hastaneye hâlâ ceset ve yaralıların getirildiğini belirten Ebu Safya, personel ve ilaç sıkıntısı nedeniyle yaralıların tedavisi için zorlu bir mücadele verdiklerini kaydetti. Hastane direktörü, "İsrail ordusunun Cibaliye operasyonu sırasında hastaneyi işgal edip sağlık ekibimizi ve çalışanları tutuklamasının ardından Kemal Advan Hastanesinde ilk yardım malzemeleri dışında bir şey kalmadı" dedi.

Fotoğraf: AFP/Getty Images

İsrail operasyonunun ardından dün hastaneye dönmeyi başaran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekipleri de durum değerlendirmesinde bulundu. DSÖ sözcüsü Tarık Jasareviç, buldukları bir ortopedi cerrahı, bir çocuk doktoru, bir başhemşire, bir avuç genç doktor ve hemşireyle 100-150 hastaya bakmaya çalışıyorlar. Bu durum, Gazze'nin kuzeyine herhangi bir yardım ulaştırmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor" dedi.

İsrail: İnceleniyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sivillerin oturduğu apartmana yönelik saldırı haberlerinin incelendiği bildirildi.

Ayrı bir açıklamada da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda dört İsrail askerinin öldüğü, birinin ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in resmi verilerine göre Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalarda toplam 367 İsrail askeri hayatını kaybetti. Aynı dönemde İsrail operasyonlarında Gazze Şeridi'nde çoğu sivil 43 binin üstünde Filistinli yaşamını yitirdi.

AFP/BK,TY

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