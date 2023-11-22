Gazze'de ateşkesin uzatılması çağrıları yükseliyor

İsrail ile Hamas arasında uzlaşılan dört günlük ateşkes TSİ 11'de yürürlüğe girecek. Yardım kuruluşları ve Müslüman ülkeler bölgeye yeterli insani yardım ulaştırılabilmesi için sürenin uzatılmasını talep etti.

Mısır El Kahire televizyonuİsrail ile Hamas arasında varılan 4 günlük ateşkes anlaşmasının Perşembe sabahı Türkiye saati ile sabah saat 11:00'de yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Anlaşma kapsamında, 7 Ekim tarihli saldırılarında 240 İsrailliyi rehin alan Hamas, yaklaşık 50 rehineyi serbest bırakacak. İsrail de buna karşılık cezaevlerinde tutuklu bulunan 150 Filistinliyi salacak. Serbest bırakılacak Filistinliler, kadınlar ve 19 yaşın altındaki çocuklar arasından seçilecek. Anlaşma uyarınca ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardımların geçişine izin verilecek.

Uluslararası yardım kuruluşları bugün ortak bir açıklama yaparak anlaşmanın dört günle sınırlı olmasının yeterli olmadığını duyurdu. Aralarında Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar, Oxfam ve Save the Children gibi kuruluşların bulunduğu örgütler Gazze Şeridi'ne temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılabilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu açıkladı. Uluslararası Af Örgütü İcra Direktörü Paul O'Brien, ateşkesin "insan hakları açısından da yeterli olmadığını" belirtti.

Handicap International Filistin Ülke Menajeri Danila Zizi de "Dört günde 2 milyon insana yetecek gıda gönderemeyiz" diyerek gönderilecek miktarın ihtiyaçları karşılamak bakımından son derece az olacağını söyledi. Örgütler yaptıkları açıklamada vadesi belli bir ateşkes yerine kalıcı bir ateşkesin gerekli olduğunu ifade etti. Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelere yardımları ulaştırabilmek için Refah Sınır Kapısı'nın yanı sıra başka geçişlerin de açılması talep edildi.

Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları da İsrail ile Hamas arasında varılan 4 günlük ateşkes anlaşmasının süresinin uzatılması için çağrı yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da basına bir açıklama yapan üç dışişleri bakanı, anlaşmanın bir ilk adım olması gerektiğini ifade etti. Bakanlar, ateşkesin iki devletli çözüm için müzakereleri de beraberinde getirmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud insani yardımın kalıcı olması, genişletilmesi ve rehinelerin bırakılması koşuluna bağlı olmaması gerektiğini söyledi. El Suudi "Tutulan rehineler için Gazze'deki sivil nüfusun cezalandırılması kesinlikle kabul edilemez" diye konuştu.

ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın 7 Ekim tarihinde düzenlediği saldırılarda İsrail'in verdiği bilgilere göre 1200 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye hava ve karadan operasyonlarında ise Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 14 binden fazla Filistinli öldürüldü.

Reuters / EC, BK