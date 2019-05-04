 Gazze′de ateşkes sağlandı | DÜNYA | DW | 06.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de Filistinli guruplarla İsrail arasında ateşkes sağlandı. Hafta sonunda Gazze Şeridi'nden düzenlenen roket saldırılarına İsrail'in yoğun hava bombardımanıyla karşılık vermesiyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Israil hava bombardımanından sonra Gazze / 5 Mayıs 2019

Israil hava bombardımanından sonra Gazze / 5 Mayıs 2019

Önerdiğimiz linkler

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Filistinli militanlar arasında şiddet tırmanışa geçti. Filistinli militanların füze saldırılarına İsrail hava operasyonlarıyla karşılık verirken en az yedi kişi hayatını kaybetti. (05.05.2019)

Gazze Şeridi’nden atılan roketlere İsrail ordusu hava saldırıları ile karşılık verdi. Saldırıda bir Filistinli’nin daha hayatını kaybetmesi ile son iki günde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı beşe yükseldi. (04.05.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İstanbul seçimleri konusunda “Ortada bir şaibe var, yolsuzluk var” dedi. Erdoğan “Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması YSK’yı aklayacaktır” şeklinde konuştu. (04.05.2019)

Gazze'de hafta sonunda şiddetin tırmanmasının ardından İsrail ile Hamas ve müttefiki İslami Cihad arasında ateşkes sağlandığı açıklandı. Görüşmelere katılan temsilciler, Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan taraflar arası pazarlık görüşmeleri neticesinde sabaha karşı saat 04.30'dan itibaren karşılıklı saldırılara ara verildiğini duyurdu. Ancak İsrail tarafından ateşkese ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ve Filistinli gruplar arasındaki gerilim, Gazze sınırında Filistinli grupların düzenlediği gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinin ardından tırmanmıştı. 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana bölgedeki şiddet hafta sonunda en yüksek düzeyine ulaştı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roket saldırılarına İsrail yoğun hava bombardımanıyla karşılık verdi. İsrail ve Filistinliler tarafından Pazar günü düzenlenen karşılıklı saldırılarda, dört İsrailli ve 19 Filistinli hayatını kaybetti. Cuma gününden beri yaşanan şiddette ise en az 23 Filistinli ve dört İsrailli yaşamını yitirdi. 

İsrail ilkyardım ekipleri Cumartesi gününden beri bu saldırılarda en az 83 İsrailli'nin yaralandığını duyurdu. Filistin tarafında ise en az 70 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu son kayıplara ilişkin açıklama yapmazken, Filistinli grupların Cumartesi gününden beri İsrail'e 650 ayrı roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri de bölgede 250 ayrı hedefi bombaladı. Anadolu Ajansı, İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nden düzenlenen füze saldırılarının karşılıksız bırakılmayacağını açıklamıştı. Pazar günü bakanlar kuruluyla acil toplantı yapan Netanyahu, Gazze sınırına yakın bölgelerdeki İsrail güçlerine takviye yapılması için talimat verdiğini belirtmiş ve artan gerginlikten Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu.

Donald Trump'tan İsrail'e destek açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında İsrail'e tam destek verdiğini duyurdu.

Trump, "Bir kez daha İsrail Hamas ve İslami Cihat terör örgütlerinin ölümcül, yoğun roket saldırıları ile karşı karşıya. İsrail'i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde 100 destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Gazze halkına da seslendi ve "Gazze halkına: İsrail'e karşı bu terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın ve barış için çalışın. Bu olabilir" diye yazdı.

Türk Dışişleri Bakanlığı tepki göstermişti

Türkiye de, bölgede artan gerilim ve saldırılara tepki göstermişti. Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yayımlanan açıklamada, "İsrail’in Gazze'de dünden bu yana çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olan ve Anadolu Ajansı’nın binasını da hedef alan ayrımsız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in orantısız eylemleriyle bölgede tırmanan gerginliğin azaltılması için uluslararası toplumu süratle harekete geçmeye davet ediyoruz" ifadelerini kulanılmıştı. 

dpa,AFP,DW/MK,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Palästina Raketen werden vom Gazastreifen nach Israel geschossen

Gazze Şeridi'nde tansiyon yükseldi 04.05.2019

Gazze Şeridi’nden atılan roketlere İsrail ordusu hava saldırıları ile karşılık verdi. Saldırıda bir Filistinli’nin daha hayatını kaybetmesi ile son iki günde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı beşe yükseldi.

Gaza-City Zerstörungen nach Luftangriffen aus Israel

İsrail: Gazze'ye operasyonlar sürecek 05.05.2019

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Filistinli militanlar arasında şiddet tırmanışa geçti. Filistinli militanların füze saldırılarına İsrail hava operasyonlarıyla karşılık verirken en az yedi kişi hayatını kaybetti.

Israel | Raketenangriff auf Gaza

İsrail Gazze Şeridi'ni vurdu 25.03.2019

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas noktalarını bombaladı. Saldırı, Pazartesi sabahı Gazze'den atılan ve Tel Aviv'e isabet eden füzeye misilleme olarak yapıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Gazze 5 Mayıs 2019

İsrail: Gazze'ye operasyonlar sürecek

Gazze Şeridi’nde İsrail ile Filistinli militanlar arasında şiddet tırmanışa geçti. Filistinli militanların füze saldırılarına İsrail hava operasyonlarıyla karşılık verirken en az yedi kişi hayatını kaybetti.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  