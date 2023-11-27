Gazze'de ateşkes iki gün uzatıldı

Gazze'de Salı sabahına kadar sağlanan dört günlük ateşkes iki gün uzatıldı. Açıklama, İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar'dan geldi.

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren savaşta sağlanan ilk ateşkesin iki gün süreyle uzatıldığı bildirildi. Dört gün geçerli olacak ateşkes yarın sabah sona eriyordu.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda arabuluculuk yapan Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal haberleşme uygulaması X (Eski adı Twitter) üzerinden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkesin iki gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı" duyuruldu:

Hamas'tan yapılan açıklamada da Salı günü sona ermesi gereken ateşkesin iki gün daha uzatıldığı doğrulandı.

Perşembeye kadar uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macit Ansari ise yaptığı açıklamada, Cuma sabahından bu yana yürürlükte olan ateşkesin iki gün uzatılacağını bildirdi. Böylece ateşkes Perşembe sabahına kadar uzatılmış oldu.

Hamas’tan yapılan açıklamada da Salı günü sona ermesi gereken ateşkesin iki gün daha uzatıldığı doğrulandı.

Hamas, ateşkes için daha önce belirlenen koşulların uzatma sürecinde de geçerli olacağını kaydetti.

Mısır devlet enformasyon servisinden yapılan açıklamada uzatılan ateşkes, İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli mahkuma karşılık Gazze Şeridi'nde tutulan on rehinenin günlük olarak serbest bırakılmasını içeriyor.

Ayrıca bu süreç içiresinde Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme, gıda ve yakıt sevkiyatına da devam edileceği belirtildi.

İsrail ve Hamas başlangıçta on güne kadar uzatılma ihtimali olan dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Anlaşma çerçevesinde, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının yanı sıra 100 kadar rehinenin 300 kadar Filistinli tutuklu ile takas edilmesini de kapsıyor. Bu bağlamda şimdiye kadar 58 rehine ve 117 tutuklu serbest bırakıldı.

"İnsani durum hala kötü"

Ancak ateşkes çerçevesinde yardım malzemeleri taşıyan kamyonlar Gazze Şeridi'ne ulaşsa da yardım kuruluşları bölgedeki insani durumun iyileşmediğini bildiriyor. Gazze'de 1,7 milyon insan kıyı bölgesindeki çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş durumda.

Hamas'ın açıkladığı ancak teyit edilemeyen verilere göre savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nin Filistin tarafında 15 bin kişi öldürüldü, 36 binden fazla kişi de yaralandı.

Savaş, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırıları üzerine çıktı. İsrail kaynakları terör saldırısında bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 kadar kişinin ise kaçırılarak Gazze'de rehin tutulduğunu bildiriyor. İsrail, söz konusu savaşta Hamas'ı yok etmeyi amaçlıyor.



AFP / TY,ET

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