Gazze'de ateşkes: İlk rehineler serbest bırakıldı

Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı 13'ü İsrailli, toplam 24 rehineyi serbest bıraktığı bildirildi. Katar, İsrail'in de hapiste tuttuğu 39 Filistinli kadın ve çocuğu tahliye ettiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle ilk rehineler serbest bırakıldı. Rehinelerin takasını da içeren dört günlük ateşkes anlaşmasında arabuluculuk yapan Katar, Hamas'ın elindeki 24 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hamas'ın elinde bulundurduğu 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve bir Filipinlinin bölgedeki Uluslararası Kızılhaç Federasyonu yetkililerine teslim edildiği bildirildi. Kızılhaç da Gazze'den toplam 24 rehinenin serbest kaldığını teyit etti.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, öncesinde yaptığı açıklamada Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Tayland vatandaşını serbest bıraktığını açıklamıştı.

39 Filistinli cezaevinden tahliye edildi

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, diğer yanda İsrail hapishanelerinde tutulan 39 kadın ve çocuğun da serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ve bu sabah yürürlüğe giren dört günlük ateşkes anlaşması uyarınca Hamas elindeki yaklaşık 240 rehineden 50'sini serbest bırakacak. İsrail de buna karşılık 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı taahhüt etti.

dpa, AFP, Reuters / EC, BK