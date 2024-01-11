Gazze'de ateşkes için yaklaşık 400 parlamenterden çağrı

28 ülkeden yaklaşık 400 parlamenter Gazze'de savaşın sona ermesi için ortak bir çağrıya imza attı. Çağrıda Türkiye'den 62 milletvekilinin imzası bulunuyor.

Dünya genelindeki 28 ülkeden 384 milletvekili Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için bir çağrıda bulundu.

Çağrıya Türkiye'den 62 milletvekili imza atarken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Gana ve Şili gibi ülkelerden parlamenterler de imzalarıyla destek verdi.

Çatışmalara son verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardım girişinin kolaylaştırılması istenen çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın dört bir yanından milletvekilleri olarak, İsrail ve Filistin'de derhal çok taraflı ateşkes sağlanması, kalan tüm İsrailli ve uluslararası rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım girişinin kolaylaştırılması çağrısında bulunmak üzere bir araya geliyoruz. Ayrıca, kendi hükümetlerimizi ve uluslararası toplumu uluslararası hukuka uymaya ve ağır insan hakları ihlalleri için hesap verebilirlik arayışına girmeye çağırıyoruz."

Türkiye kökenli Alman parlamenter Sevim Dağdelen Fotoğraf: Britta Pedersen/zb/dpa/picture-alliance

Çağrı metnini ABD'li Müslüman parlamenter İlhan Omar ile hazırlayan Türkiye kökenli Alman milletvekili Sevim Dağdelen'in ofisinden yapılan açıklamada, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerikalı parlamenterlerden çağrıya destek istendiği belirtildi.

Kısa süre önce Sol Parti'den ayrılarak, Sahra Wagenknecht'in başını çektiği yeni bir sol partiye katılan Dağdelen çağrının partiler üstü olduğunu belirterek, "Bu kadar çok milletvekilinin güçlerini birleştirmesi barış ve şiddetin sona ermesi adına güçlü bir işarettir. İhtiyaç duyulan şey şiddetin sona ermesi ve insani felakete son verilmesidir" dedi.

ABD'li milletvekili İlhan Omar Fotoğraf: picture-alliance/AP Images/J. S. Applewhite

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacılar Ralf Stegner ve Nina Scheer de çağrıyı imzalarken, İngiltere İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ile ABD ve birçok AB ülkesinden de bildiriye destek geldi.

Türkiye'den de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) 62 milletvekili çağrıya imza koydu.

Kıbrıs Cumhuriyeti milletvekili Niyazi Kızılyürek de çağrıya imza atan bir başka siyasetçi oldu.

DW/TY,EC

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