Ateşkes görüşmeleri: Hamas ve İsrail'den karşılıklı suçlama

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine bugün Kahire'de devam edilecek. İsrail ve Hamas birbirlerini müzakereleri çıkmaza sokmakla suçluyor.

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de devam edilmesi bekleniyor. Bugünkü görüşmeler öncesinde her iki taraf da karşılıklı olarak müzakereleri bloke etmekle suçladı.

Müzakerede arabuluculuk yapan Mısır, Katar ve ABD, Gazze Şeridi'nde yedi aydır devam eden savaşın 40 gün süreyle durdurulması ve İsrailli rehinelerin Filistinli esirlerle takas edilmesi önerisine Hamas'ın yanıt vermesini bekliyor.

Üst düzey bir İsrail hükümet yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, geçici ateşkes ve kalan rehinelerin salıverilmesi konusundaki müzakerelere, Hamas'ın kalıcı ateşkes talebinin engel teşkil ettiğini söyledi.

İsrail hükümet yetkilisi "Hamas şu aşamaya kadar savaşın sona ermesi konusundaki talebinden vazgeçmedi, bu da bir anlaşma olasılığını engelliyor" şeklinde konuştu. Aynı yetkili Hamas'ın rehinelerin tümünü serbest bırakması karşılığında İsrail'in savaşın sona ermesini kabul ettiği yönündeki haberleri ise yalanladı.

Hamas, savaşı sonlandırmayan anlaşmayı reddetti

ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ise Filistin topraklarındaki savaşı sona erdirmeyen herhangi bir anlaşmayı reddettiğini belirterek, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu "kişisel hesapları" nedeniyle bir anlaşmadan yana olmamakla suçladı.

AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi ise "Savaşın sona ermesini öngörmeyen bir anlaşmayı hiçbir koşulda onaylamayacaklarını" söyledi. Ancak İsrail "topyekûn ve kalıcı bir ateşkesi" reddediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "kişisel hesapları" nedeniyle bir anlaşmadan yana olmadığını savunan Hamas yetkilisi, Hamas'ın bir anlaşmadan yana olduğunu ancak anlaşmayı "ne pahasına olursa olsun" yapmayacaklarını söyledi. Aynı yetkili, eğer bir anlaşma sağlanamazsa Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta kara harekâtında ısrar eden İsrail'in "bunun tüm sorumluluğunu" taşıyacağını ifade etti.

Hamas temsilcisi dünkü görüşmelerin "hiçbir ilerleme" getirmediğini ve Pazar günü yeni tur müzakerelerin yapılacağını söylemişti.

Hamas, heyetinin ayrılmasından önce yaptığı açıklamada öneriyi "olumlu bir ruhla" incelediklerini ve Kahire'de "bir anlaşmaya varmak" istediklerini belirtmişti.

Kahire'de dün yapılan görüşmelere İsrail delegasyon göndermedi. İsrail hükümet temsilcisi müzakerelerde ilerleme olması halinde heyet gönderileceğini kaydetmişti.

BM Gazze Şeridi'nde açlık uyarısında bulundu Fotoğraf: Ramadan Abed/REUTERS

Bu arada Netanyahu üzerinde rehinelerin serbest bırakılması için baksı artıyor. Tel Aviv'de dün rehinelerin serbest bırakılması için düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda 1170 kişiyi öldürmüş, ayrıca Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 kişiyi rehin almıştı. İsrail, halen Filistin topraklarında tutulan 128 rehineden 35'inin çoktan öldüğünü tahmin ediyor.

BM'den Gazze Şeridi'nde açlık uyarısı

Öte yandan Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açlık tehlikesi olduğu uyarısında bulundu.

WFP Direktörü Cindy McCain ABD'li yayın kuruluşu NBC'ye yaptığı açıklamada "Gazze'de güneye doğru yayılan bir kıtlık" olduğunu söyledi. McCain, ihtiyaç duyulan şeyin insani yardım sağlamak için Gazze Şeridi'ne "ateşkes ve engelsiz erişim" sağlanması olduğunu belirtti.

AFP/SSB, JD

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