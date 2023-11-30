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Çatışmalarİsrail

Gazze'de ateşkes bir gün daha uzatıldı

30 Kasım 2023

İsrail ile Hamas arasında varılan son dakika anlaşmasıyla çatışmalara verilen ara bir gün daha uzatıldı. ABD, ateşkesin sonuç verdiğini belirterek sürecin devam etmesini istedi.

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Fotoğraf: Mohammed Hajjar/AP Photo/picture alliance

İsrail ile Hamas arasında altı gündür devam eden ateşkes, bugün son anda varılan anlaşmayla bir gün daha uzatıldı.

İsrail, ilk olarak geçen hafta Cuma günü dört günlüğüne yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını, en az 10'ar rehinenin serbest bırakılması durumunda birer gün daha uzatabileceğini açıklamıştı.

İsrail ordusundan Perşembe günü yapılan açıklamada, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak kişilerin listesini ilettiği, operasyonlara verilen aranın devam ettirileceği bildirildi. Ateşkesin süresi bu sabah TSİ 08.00'de doluyordu.

Hamas'tan yapılan açıklamada da ateşkesin devam ettiği doğrulandı. Hamas Çarşamba günü 16 rehineyi serbest bırakmış, İsrail de 30 Filistinli tutukluyu tahliye etmişti. Toplamda ise şimdiye kadar Hamas, 70'i İsrailli kadın ve çocuklar olmak üzere 97 kişiyi serbest bıraktı. Hamas, her üç Filistinli kadın ve çocuğa karşılık bir İsrailli rehineyi serbest bırakacağını taahhüt etmişti. Hamas'ın elindeki İsrailli kadın ve çocuk rehinelerin sayısı azaldığı için, geriye kalan, aralarında askerlerin de olduğu İsrailli erkeklerin serbest bırakılması için ek şartlar öne sürmesi bekleniyor.

Blinken: Süreç uzatılmalı

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırılarıyla başlayan çatışma sürecinde üçüncü kez İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ateşkesin devamı için çabaları sürdürdüklerini belirtti.

Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada "Geçen hafta boyunca rehinelerin evlerine döndüğü, aileleriyle yeniden bir araya geldikleri çok olumlu bir süreç yaşadık… Aynı zamanda Gazze'de acil ihtiyaç içindeki masum sivillere insanî desteğin artırılmasına da imkan sağladı. Dolayısıyla bu süreç sonuç vermektedir. Devam etmesini önemli buluyor ve umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

rtr/BK,EC

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