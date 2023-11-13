Gazze'de Şifa Hastanesi devre dışı: Hastalar ölüyor

İsrail askerleri ile Hamas arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle Gazze'nin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesi faaliyetlerini devam ettiremez hale gelirken, 6'sı bebek 9 hastanın hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı diğer kuruluşlar, Şifa Hastanesi'nde yaklaşık 3 bin hasta ve sağlık çalışanının mahsur kaldığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastanenin işlevini yerine getiremez hale geldiğini söylerken, üç gündür elektrik, su ve gıdaya erişimin bulunmaması nedeniyle durumun korkunç ve tehlikeli olduğunu kaydetti.

Hamas yetkilileri, hastanede 6'sı bebek 9 hastanın hayatını kaybettiğini, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

Çatışmaların şiddeti artıyor

Gazze'nin en büyük hastanesi etrafında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

İsrail ordusu, hastaneden tahliyeler için insani koridor oluşturulduğunu ayrıca jeneratörlerin çalıştırılması için hastane yakınına 300 litre yakıt konuşlandırıldığını savunurken, Filistinli sağlık çalışanları binanın etrafında yoğun çatışmalar yaşandığını, tahliyelerin mümkün olmadığını, ayrıca 300 litre yakıt ile ancak 15 dakikalık elektrik sağlanabileceğini söylüyor.

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırıları sonrasında Gazze'ye başlattığı askeri operasyonlar sonrasında Şifa Hastanesi, aynı zamanda bir çok sivilin sığındığı bir yer haline gelmişti.

Ancak gelinen noktada doktorların, ameliyatları artık anestezi uygulamaksızın yapmak zorunda kaldığı, elektrik kesintileri nedeniyle özel bakıma muhtaç bebeklerin de küvözlerden çıkartılmak zorunda kalındığı bildiriliyor.

İsrail, sivilleri ve hastaneyi kalkan olarak kullanmakla suçladığı Hamas'ın ana karargahının hastanenin altında olduğunu iddia ediyor. Hamas ve hastane çalışanları ise bu iddayı reddediyor.

İsrail ordusu haftasonunda hastaneyi çevreledikten sonra hastaların tahliyesine destek olunacağını duyurmuş, ancak bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda bilgi paylaşmamıştı.

Çatışmalara insani amaçlarla ara verilmesi çağrıları artıyor

Şifa Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakımına destek olan İngiltere merkezli Filistin'e Tıbbi Destek Örgütü'nün yöneticisi Melanie Ward, ağır durumdaki bebeklerin naklinin zor olduğuna, ambülansların hastaneye ulaşamadıklarına, ve söz konusu bebeklerin hangi hastanelere nakledileceklerinin de belirsiz olduğuna dikkat çekerek, bu planın güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin güç olduğunu duyurdu.

Ward, çatışmalara ara verilerek hastaneye yakıt tahsis edilmesi gerektiğini, tek güvenli yolun bu olduğunu savundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün Başkanı Christos Christou de hastaların güvenli bir şekilde başka hastanelere naklinin haftalar alabileceğine dikkat çekti.

Gazze’nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi’nde yaklaşık 3 bin hasta ve sağlık çalışanının mahsur kaldığı belirtiliyor. Fotoğraf: Khader Al Zanoun/AFP

ABD, sivillere gerekli acil yardımların yapılması için çatışmalara insani amaçlarla ara verilmesi için baskısını arttırdı. AB'den de İsrail'e benzer çağrılar yapılıyor.

İsrail'in operasyonlarında bugüne kadar 11 binden fazla Filistinlinin öldüğü, ölenlerin üçte ikisinin de kadın ve çocuk olduğu bildiriliyor. Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısında da çoğunluğu sivil yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu arada bugün BM'nin Asya temsilciliklerinde, Gazze'de hayatlarını kaybeden BM çalışanları için bayraklar yarıya indirildi, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. BM'nin Filistinlilere Destek Ajansı (UNRWA) cuma günü Gazze Şeridi'ndeki savaşta toplam 100 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AP, AFP /DA, BK

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