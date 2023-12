Gazze'de şiddetli çatışmalar: İsrail Han Yunus'u kuşatıyor

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde kara operasyonunu genişletirken bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı ve çok sayıda Filistinlinin öldüğü bildiriliyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini kuşattıklarını bildirerek "Savaşın başlamasının üzerinden 60 gün geçerken birliklerimiz şu an Han Yunus bölgesini kuşatmaktadır. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çok sayıda Hamas karargahını güvenliğe aldık ve şimdi güneydeki karargahları hedef alıyoruz" açıklaması yaptı.

İsrail ordusunun üst düzey isimlerinden Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da, bugünün Gazze işgalinden bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı gün olduğunu belirterek "Kara operasyonunun başlangıcından bu yana en yoğun günü yaşıyoruz" dedi.

İsrail ordusunun daha önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki altı semtte sivillere bulundukları barınak ve hastanelerden çıkmamaları için havadan ilanlar attığı ve yoğun bir saldırı başlatılacağı konusunda uyardığı belirtiliyor.

15 bin 900 Filistinli öldü, binlerce ceset enkaz altında

Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün paylaşılan verilere göre İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı operasyonlarda şimdiye kadar 250'si sağlık çalışanı olmak üzere 15 bin 900 Filistinli hayatını kaybetti, 40 bin 900 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Mai al-Kaila, binlerce cesedin halen enkazlar altında bulunduğuna işaret ederek gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olacağını dile getirdi.

Han Yunus'ta İsrail bombardımanında yıkılmış bir bina. Fotoğraf: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Al-Kaila, İsrail'e sivil ölümler konusunda yapılan tüm uluslararası çağrılara rağmen ölü sayısının hızla arttığını belirterek "İsrail ordusu bu şekilde devam ederse sağlık sistemi tamamen çökebilir" uyarısı yaptı. Filistin Sağlık Bakanı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki yoğun nüfusa hizmet verebilen sadece beş hastane kaldığını, toplam bin 300 yataklı bu hastanelerin de asgarî kapasitede çalıştığını kaydetti. Al-Maila, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ise 7 Ekim'den bu yana 260 Filistinlinin öldürüldüğünü, 3 bin 200 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSÖ: İnsanlığın en karanlık anına yaklaşıyoruz

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin durumuyla ilgili uluslararası kuruluşların uyarıları da sürüyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin bölge sorumlusu Richard Peeperkorn, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin durumunun her saat daha da kötüye gittiğini, her on dakikada bir çocuğun öldüğünü belirterek "Her yerde yoğun bombardıman var. İnsanlar çaresiz ve sürekli bir şok hali içindeler. İnsanlığın en karanlık anına yaklaşıyoruz" dedi.

Bombardımanın derhal durması ve kalıcı ateşkes çağrısı yapan DSÖ yetkilisi, 7 Ekim'den bu yana 120 bin akut solunum yolu enfeksiyonu, 26 bin uyuz ve bit, 44 bini beş yaş altındaki çocuklarda olmak üzere 86 bin ishal vakası kaydedildiğini, bunun beklenebilecek normal rakamlardan 20-30 kat fazla olduğunu belirtti. Peeperkorn, Gazze Şeridi'nde farklı kapasitelerde hizmet veren hastanelerde toplam bin 400 yatak bulunduğunu, 5 bin yatağa ihtiyaç olduğunu belirterek "Geriye kalan birkaç hastanede dehşet görüntüleri yaşanıyor. Hastanelerde yatak sayısının iki katı hasta bulunuyor, ağır yaralılar tedavi edilemeden yerlerde yatıyor" diye konuştu.

Binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden Refah'taki kampa sığındı. Fotoğraf: Fatima Shbair/AP Photo/picture alliance

Unicef'ten İsrail'e "güvenli bölge" eleştirisi

BM çocuklara yardım kuruluşu Unicef'in sözcüsü James Elder da İsrail'in sivillere yaptığı tahliye çağrılarını eleştirerek "İnsanlara gitmeleri için gösterilen yerler küçücük çorak araziler ya da sokak köşeleri, kaldırımlar, yarım kalmış inşaatlar. Su yok, tesis yok, soğuk ya da yağmurdan korunacak bir barınak yok, sıhhi tesisat yok. Güvenli bölge diye gösterilen bu yerler hastalık alanlarına dönüşme tehlikesi barındırıyor" dedi.

Elder, iki saat içinde 5 bin kişinin vardığı yerler bulunduğunu, Gazze'de 30 bin kişinin sığındığı bir barınakta 400 kişiye bir tuvalet düştüğünü, insanların ihtiyaçlarını gidermek için beş saate kadar sıra beklemek zorunda olduğunu belirtti.

İsrail'in işgalci güç olarak sivillere gıda, barınak ve ilaç sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Unicef sözcüsü, İsrailli yetkilileri özellikle de kadın ve çocukların durumuna karşı "ölümcül bir kayıtsızlıkla" suçladı.



