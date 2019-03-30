 Gazze′de şiddetin ardından sınırdan geçişler tekrar başladı | DÜNYA | DW | 31.03.2019

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DÜNYA

Gazze'de şiddetin ardından sınırdan geçişler tekrar başladı

İsrail, Gazze Şeridi'ne geçiş için kullanılan iki sınır kapısını yeniden açtı. Cumartesi günkü protesto gösterilerinde dört Filistinli hayatını kaybetti.

Gaza Palästina Israel Kerem Shalom (picture-alliance/Pacific Press/Y. Masoud)

Geçen Pazartesi Gazze Şeridi'nden ateşlenen ve Tel Aviv yakınlarında bir kasabaya düşerek yedi kişiyi yaralayan füze saldırısı sonrası kapatılan sınır geçişleri İsrail tarafından tekrar açıldı. Gazze Şeridi'nin yönetimi elinde bulunduran Hamas ile İsrail arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla yapılan görüşmeler sonucu, insan geçişi için kullanılan Erez (Beyt Hanun) ile mal geçişi için kullanılan Kerem Şalom sınır kapıları Pazar sabahı itibarıyla faaliyete geçti.

Kapıların kontrolünü elinde bulunduran İsrail Savunma Bakanlığı’nın sözcüsünün doğruladığı gelişme, Büyük Dönüş Yürüyüşü isimli protesto gösterilerinin birinci yıldönümü sonrası gerçekleşti.

Dört Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi üzerinde 2006 yılından beri süren ablukanın sonlanmasını ve Filistinlilerin işgal altındaki topraklara geri dönmesini talep eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" ve "Toprak Günü" eylemlerinde, Cumartesi günü İsrail askerlerinin açtığı ateşte dört Filistinli hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi yaralandı.

Gaza Israelische Soldaten (Reuters/A. Cohen)

Son bir yıldır her gün düzenlenen ve Cuma günleri geniş çaplı katılımın gerçekleştiği protesto gösterileri ile birlikte yaşanan şiddet gece de devam etti.

Cumartesi gecesi Gazze Şeridi'nden ateşlenen dört rokete karşılık veren İsrail ordusu, tank atışı ile Hamas'ın askeri mevzilerini vurdu. Roket ve tank atışı sonucu can kaybı yaşanmadı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 30 Mart 2018'den bu yana düzenlenen gösterilerde 270 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını kaybetti.

Mısır araya girdi

İsrail Filistin meselesinde arabuluculuk rolü üstlenen ve özellikle Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki şiddet olaylarında taraflar arasındaki gerilimi azaltmak için çaba gösteren Mısır'ın girişimi sonuç verdi.

Fransız haber ajansı AFP'nin bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre sınır geçişlerinin açılması kararı, İsrail ablukasının hafifletilmesi karşılığında protesto gösterilerinin görece sakin geçmesi konusunda tarafların mutabık kalması ile alındı.

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Ancak Hamas'la 2008'den beri üç kere savaşan İsrail böyle bir anlaşma yapıldığına dair herhangi bir doğrulamada bulunmadı. İsrail tarafı Mısır'ın arabuluculuğu ile varılan uzlaşılarda genelde sessiz kalmayı tercih ediyor.

Netanyahu'nun seçim sınavı

9 Nisan'da düzenlenecek genel seçimlere hazırlanan İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu tekrar seçilmek için çaba gösteriyor ve Gazze'de büyüyecek bir çatışmaya girişmekten kaçınıyor.

Netanyahu'nun en büyük rakibi siyaseten merkezde bulunan ve eski general Benny Gantz'ın sürpriz bir başarı elde edebileceği seçimlerde İsrail içindeki sesler Başbakan'ı Hamas'a karşı yumuşak davranmakla suçluyor.

DW,AP,AFP,dpa/ÇÖ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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