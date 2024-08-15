Gazze'de ölü sayısı 40 bini aştı

Gazze Savaşı'nda ölen Gazzelilerin sayısı 40 bini aştı. Yetkililer 92 bin 400 kişinin de yaralandığını bildiriyor. Bu arada Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerine başlandı.

Hamas'ın İsrail topraklarına düzenlediği saldırı ile geçen yıl Ekim ayında başlayan Gazze Savaşı'nda, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 40 bini geçtiği bildirildi.

Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 40 bini, toplam yaralı sayısının da 92 bin 400'ü aştığı duyuruldu. Bağımsız kurum ya da kuruluşlar tarafından doğrulanması mümkün olmayan bu sayılar, Gazze'deki savaşçılarla sivilleri kapsıyor.

Gazze Şeridi'nin içinde bulunduğu son derece kötü insani durum ve ölen sivillerin sayısındaki büyük artış nedeniyle İsrail uluslararası toplum tarafından uzun süredir sert bir dille eleştiriliyor.

Ateşkes görüşmeleri başladı

Ateşkes görüşmesine katılan CIA Direktörü William Burns Fotoğraf: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

Katar'ın başkenti Doha'da, uzun süredir planlanan ateşkes görüşmelerine Perşembe günü başlandı. Görüşmelere katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı diplomatların Alman haber ajansı dpa'ye verdiği bilgilere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani, Mısır İstihbarat Başkanı General Abbas Kamel ve İsrail'in dış iştihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea'nın yer aldığı görüşme masasında Hamas'ın temsilcisi bulunmuyor. Ancak verilen bilgiye göre masada olmamasına rağmen Hamas'a görüşmelerin gidişatı ile ilgili sürekli bilgi aktarılacak.

Ateşkes görüşmelerinde Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelere karşı İsrail'de tutuklu bulunan Filistinlilerin karşılıklı olarak salıverilmesi üzerinde anlaşma sağlanması hedefleniyor. Ayrıca ateşkes görüşmelerinin başarılı olması halinde İran'ın İsrail'e bir saldırı düzenlemesinin önüne geçilebileceği ve savaşın bölgede daha da yaygınlaşmasının engellenebileceği ifade ediliyor.

Dpa'ya konuşan diplomatlar, görüşmelerin Cuma günü de devam etmesinin ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi.

dpa / ET,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?