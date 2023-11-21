Gazze’de ölü sayısı 14 bini geçti

Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'nde İsrail'in operasyonları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bini geçerken operasyonlarda üç doktor ve bir DSÖ çalışanının öldürüldüğü bildirildi.

Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda Gazze Şeridi'ndeki ölü sayısının 14 bin 128'e yükseldiği kaydedildi. Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas tarafından yapılan açıklamada ölenlerin 5 bin 840'ının çocuk, 3 bin 920'sinin ise kadın olduğu belirtildi. Hamas 33 bin kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada artık net bir rakam verilemeyeceği, çünkü çatışmalar nedeniyle cesetlere ulaşılamadığı belirtilmişti.

MSF: Üç doktor öldürüldü

Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Gazze'nin kuzeyindeki El Avde Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda ikisi kendi mensubu olmak üzere üç doktorun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada "MSF El Avde ile ilgili olarak çatışan taraflara düzenli olarak işlevde olan bir hastane olduğuna ve görev yapan personelinin bulunduğuna dair bilgi paylaşımında bulundu" denilerek "İsrailli yetkilerle GPS koordinatları da dün paylaşılmıştı" ifadeleri kullanıldı.

MSF hayatını kaybeden doktorlarını Dr. Mahmut Ebu Nucayla ve Dr. Ahmet El Sahar olarak açıkladı. Dr. Ziya El Tatari'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

MSF açıklamada olayı "korkunç" olarak tanımlarken, "Doktorların hastane yataklarının yanında öldürülmelerini görmek trajik olmanın da ötesinde ve bunun şimdi sona ermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DSÖ: Çalışanımız öldürüldü

Diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada bir örgüt çalışanının Gazze'de altı aylık bebeği, eşi ve iki kardeşi ile birlikte öldürüldüğü belirtildi.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Çalışma arkadaşlarım ve ben yıkılmış durumdayız. Bugün bizden birini Gazze'de kaybettik" ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Sekreteri hayatını kaybeden DSÖ personeli Dima Elhac'in fotoğrafıyla paylaştığı mesajda, "Acımızı tarif edecek kelime bulamıyorum" dedi ancak ailenin nasıl yaşamını yitirdiğine ve kimin sorumlu olduğuna dair detay vermedi. Tedros 7 Ekim'den bu yana BM Filistin Mülteciler Yardım Kurumu (UNRWA) çalışanı 108 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Reuters, AFP / SSB, BK

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