Gazze'de çatışmalar yeniden başladı

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında yedi gündür süren ateşkes, sürenin dolmasıyla sona erdi, çatışmalar yeniden başladı. İsrail Hamas'ın roket saldırısı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ve yedi gündür sürdürülen ateşkes, Cuma sabahı sürenin TSİ 8.00'de dolmasıyla sona erdi. Gazze kentine İsrail'in hava saldırıları ve topçu ateşinin yeniden başladığı bildiriliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği ve İsrail topraklarına ateş açtığı" bildirildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridinde Hamas'a yönelik muharebenin yeniden başlatıldığını duyurdu. Öncesinde de Hamas'ın Gazze'den attığı bir roketin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında çatışmaların geçici olarak durdurulmasına yönelik anlaşma, 24 Kasım Cuma günü, ilk etapta dört günlüğüne yürürlüğe girmişti. İsrail, anlaşmayı, en az 10'ar rehinenin serbest bırakılması durumunda birer gün daha uzatabileceğini açıklamıştı. Dün de Hamas'ın sürenin dolmasına az bir süre kala, serbest bırakılacak kişilerin listesini iletmesiyle ateşkes bir gün daha uzatılmıştı.

Toplamda ise şimdiye kadar Hamas, 80'i İsrailli kadın ve çocuklar olmak üzere 105 kişiyi serbest bıraktı. Hamas, her üç Filistinli kadın ve çocuğa karşılık bir İsrailli rehineyi serbest bırakacağını taahhüt etmişti. İsrail de şimdiye kadar cezaevinde tuttuğu 240 Filistinliyi tahliye etti.

Hamas'ın elindeki İsrailli kadın ve çocuk rehinelerin sayısı azaldığı için, geriye kalan, aralarında askerlerin de olduğu İsrailli erkeklerin serbest bırakılması için ek şartlar öne sürmesi bekleniyor. Hamas'ın elinde Gazze'de yaklaşık 140 rehine daha bulunuyor.

AFP,AP/BK,EC

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